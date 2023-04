BVG-Chefin geschasst Aufsichtsrat entzieht Eva Kreienkamp das Vertrauen

Der Aufsichtsrat der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat bei seiner letzten Sitzung vor der Wahl des neuen Senats der amtierenden BVG-Chefin Eva Kreienkamp das Vertrauen entzogen. Sie wurde aus ihrem Amt als Vorstandsvorsitzende des landeseigenen Unternehmens abberufen und mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ihr Vertrag läuft bis September.

Bereits Ende März war bekannt gegeben worden, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Ihr Nachfolger steht schon fest: Von Januar 2024 wird Henrik Falk, derzeit Chef der Hamburger Hochbahn, die BVG steuern.

Sie ist unfähig, den Betrieb zu führen. Die BVG ist in einem desolaten Zustand, die Stimmung ist mies. BVG-Insider über die BVG-Chefin

Wie der Tagesspiegel erfuhr, war Kreienkamp wegen Krankheit nicht anwesend in der Sitzung. Das Aufsichtsgremium besteht aus 15 Personen, darunter Noch-Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender und die Grünen-Staatssekretärinnen Meike Niedbal (Verkehr) und Barbro Dreher (Finanzen).

Der Aufsichtsrat schwieg zu den Gründen der Abberufung

Zu den Gründen der Abberufung Kreienkamps äußert sich der Aufsichtsrat nicht. Allerdings dürfte der Satz eines BVG-Insiders die Lage ganz gut beschreiben: „Sie ist unfähig, den Betrieb zu führen. Die BVG ist in einem desolaten Zustand, die Stimmung ist intern mies“, hieß es. Kreienkamp gilt als „unnahbar“ und nicht gut vernetzt innerhalb und außerhalb des Unternehmens, ein BVG-Kenner beschrieb sie als „Fremdkörper“, der sich nur in der „Teppich-Etage“, also in der Führungsebene, bewege. Sie habe nichts dazu beigetragen, das Unternehmen nach vorne zu bringen.

„Das Fass zum Überlaufen“ gebracht habe ihr Agieren vor einigen Wochen im Zuge der angeblichen „Homofeindlichkeit“ bei der BVG. Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) hatte über eine latente Homophobie, die bei den Verkehrsbetrieben herrsche, berichtet: Viele Mitarbeiter reagierten ablehnend – so hieß es in der SZ –, wenn es um die Förderung von Diversität und Toleranz gegenüber Homosexuellen oder trans Menschen geht.

Kreienkamp, die offen lesbisch lebt, deutet in dem Artikel an, möglicherweise selbst Opfer einer homophoben Stimmung bis hinein in Führungsgremien geworden zu sein. Konkret meinte sie den Aufsichtsrat, der ihren Vertrag nicht verlängert hatte. „Mit ihren Äußerungen und dem ganzen Agieren hat sie massiv dem Unternehmen geschadet“, hieß es aus BVG-Kreisen.

Recherchen des Tagesspiegels ergaben, dass die Vorwürfe in der SZ „übertrieben dargestellt“ worden seien, wie zwei BVG-Angestellte, die im „Regenbogen-Netzwerk“ aktiv sind, unabhängig voneinander berichteten. In der als Quelle in der SZ herangezogene Mitarbeiter-App werde nicht systematisch gegen Homosexuelle gehetzt oder gemobbt.

Der Aufsichtsrat hatte Kreienkamp bereits vor längerem mitgeteilt, dass er mit ihrer Arbeit unzufrieden ist und ihr Vertrag nicht verlängert wird. Seit Dezember soll es Versuche gegeben haben, mit ihr einen Auflösungsvertrag zu verhandeln, doch Kreienkamp habe dies ausgeschlagen. „Sie hat sich der Realität verweigert, ihre Selbstwahrnehmung stimmt mit der Beurteilung des Aufsichtsrates überhaupt nicht überein“, erfuhr der Tagesspiegel. Demnach soll sie angeboten haben, ihren Vertrag um zwei Jahre zu verlängern, da man auf sie nicht verzichten könne.

Eva Kreienkamp kam im Oktober 2020 als Vorstandschefin zur BVG, zuvor war sie Co-Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Dem Beschluss des Aufsichtsrats, Kreienkamp das Vertrauen zu entziehen, muss die sogenannte Gewährträgerversammlung – bestehend aus Finanzsenator Daniel Wesener und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (beide Grüne) noch zustimmen. Dies soll am Donnerstagvormittag passieren und gilt als Formsache.