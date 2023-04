Ehrenamt? Im Handwerk Ehrensache!

Berlinerinnen und Berliner fackeln nicht lange, wenn es darum geht, sich für andere einzusetzen, Zeit zu spenden oder Unterstützung anzubieten. Knapp 800.000 Menschen krempeln sich in der Hauptstadt die Ärmel für andere hoch. Sie helfen in Sportvereinen, in Kultureinrichtungen, sie unterstützen mit ihrer Arbeit Schulen, Kindergärten, Seniorenheime oder Einrichtungen für Geflüchtete.

Dieses Engagement ist natürlich absolut richtig und wichtig, und dennoch gibt es Bereiche, bei denen ehrenamtliche Unterstützung dringend gefragt ist, dies aber nicht ausreichend bekannt ist. Wussten Sie zum Beispiel, dass das gesamte Berliner Handwerk ohne Ehrenamtliche kaum funktionieren würde? Dass es sehr schwer wäre, qualifizierte Tischlerinnen, Klempner und Bäcker zu finden?

Der Vorstand einer Handwerkerinnung arbeitet etwa ehrenamtlich, auch Vorstand und Vollversammlung der Handwerkskammer sind ehrenamtlich besetzt.

Carola Zarth ist seit Mai 2019 Präsidentin der Berliner Handwerkskammer.

Noch viel wichtiger ist aber, dass sämtliche Prüfungen im Handwerk nicht ohne die Hilfe von Tausenden von ehrenamtlich Tätigen funktionieren würden. Weder Gesellen noch Meisterinnen könnten ihre Abschlüsse machen, gäbe es nicht die Freiwilligen, die mit viel Akribie und Zeitaufwand die Prüfungen vorbereiten, durchführen und nachbereiten.

Dabei ist zum einen natürlich das Engagement von Handwerkerinnen und Handwerkern selbst gefragt, die die fachliche Kompetenz in die Prüfungen einbringen. Gesucht werden darüber hinaus aber auch Hilfsbereite, die nicht im Handwerk tätig sind, und die als Externe ihr Organisationstalent in den Prüfungsausschüssen einbringen.

Ehrenamtlich engagieren kann sich im Handwerk also jeder, der Verantwortung übernehmen möchte, der Erfahrung weitergeben und die Fachkräftesicherung in unserer Stadt vorantreiben möchte. Denn besonders in diesen Zeiten brauchen wir qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker, die die Solaranlagen aufs Dach montieren, die die Wärmepumpen in den Kellern anbringen und die unsere Gebäude auf Energieeffizienz prüfen. Die Gesellschaft braucht das Handwerk, und das Handwerk braucht engagierte Mitstreiter, die sich der gesellschaftlichen Verantwortung stellen.

Vielleicht erinnern Sie sich beim nächsten Besuch des Handwerkers Ihres Vertrauens daran: Er ist da, weil es ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer waren, die bei ihm die Gesellen- oder Meisterprüfung abgenommen haben. Ehrenamt ist im Handwerk Ehrensache!

Diese Kolumne mit Kommentaren Berliner Wirtschaftsvertreter erscheint immer montags.