Blockchain, NFT und Metaverse Unternehmen können sich jetzt für Deep Tech Award 2023 bewerben

Die Senatswirtschaftsverwaltung lobt auch in diesem Jahr wieder den „Deep Tech Award“ aus. Prämiert werden zum achten Mal in Folge anwendungsorientierte und erprobte Lösungen sowie Produkte auf Deep-Tech-Basis in den Kategorien: Künstliche Intelligenz, Web3 – DLT, Blockchain, NFT & Metaverse, IT-Security, Internet of Things & Industrie 4.0 und Social & Sustainable Impact.

Die Auszeichnung richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Berlin. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro für innovative sowie markterprobte Lösungen auf Soft- und Hardwarebasis dotiert. Die Bewerbungsfrist endet am 23. April 2023. Details zu den Bewerbungsbedingungen gibt es hier.

„Auch das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, wie resilient die Berliner Wirtschaft ist und auch in Krisenzeiten wächst. Wir verzeichnen gerade auch im Technologie-Bereich besonders viele Neugründungen, die die Metropolregion sowohl national als auch international stärken. Mit dem Deep Tech Award würdigen wir Unternehmen und ihre Lösungen, die sich durch einen hohen Innovationsgrad sowie ein großes Zukunftspotenzial auszeichnen“, teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) mit.

