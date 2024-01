DRK Kliniken Berlin eröffnen Palliativstation Zwölf neue Betten für Standort in Wedding

Die DRK-Kliniken Berlin haben am Montag eine neue Palliativstation mit zwölf Betten an ihrem Standort in Mitte eröffnet. Zuvor hatte ein mobiles Team die Palliativversorgung innerhalb des Krankenhauses organisiert, dieses Angebot bleibt laut dem Klinikverbund bestehen.

Auf der Palliativstation gibt es Ein- und Zweibettzimmer. Am Montag hat die Station die ersten vier Patienten aufgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt loslegen können“, sagte Christine Klühs, Leiterin der Palliativstation. „Über 250 Patientinnen und Patienten behandeln wir durchschnittlich pro Jahr palliativmedizinisch, mit der neuen Station können wir ein noch besseres Angebot für Menschen schaffen, bei denen die Symptom- und Beschwerdelinderung im Vordergrund steht.“

Palliativpatient:innen sind unheilbar krank, sie leiden zum Beispiel an Krebs oder neurologischen Krankheiten. Im Gegensatz zu einem Hospiz ist das Ziel jedoch, sie wieder zu entlassen. In einem Hospiz verbringen Todkranke ihre verbleibende Lebenszeit.

Die DRK Kliniken Berlin sind ein frei-gemeinnütziger Klinikverbund mit drei Krankenhäusern in Westend, Wedding und Köpenick, einer psychosomatischen Fachklinik, einem Hospiz und einem Pflegeheim. Insgesamt versorgen rund 4000 Mitarbeitende mehr als 200.000 Patient:innen im Jahr.