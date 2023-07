Easyjet vermittelt auch Bahntickets Besserer Service in den Sommerferien

Zum Ferienstart hat die Fluglinie Easyjet ihren Service verbessert Auf der Internetseite Worldwide-Easyjet können Passagiere neben ihrem Flug auch die Bahnverbindung zum Flughafen BER oder vom BER nach Hause buchen.

„Fluggäste erhalten so einen unkomplizierten Anschluss zwischen BER und einer Vielzahl von deutschen Städten, darunter Leipzig, Dresden, Halle, Hannover. Easyjet-Passagiere können dabei frei zwischen den Fern- und Regionalzügen der Deutschen Bahn wählen“, teilt die Fluglinie mit.

Wenn ihre Flieger früh am Morgen (vor 9:30 Uhr) starten, können Easyjet-Kunden ihr Gepäck schon am Abend vorher aufgeben. Das betreffe etwa 30 Prozent der Flüge. Der „Vorabend Bag Drop“ ist von 18 bis 21 Uhr am Flughafen BER verfügbar. Wer online eingecheckt hat, kann dann direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt, können Fluggäste schon vorab kostenlos ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen.

Ab 8. November fliegt Easyjet zweimal pro Woche nach La Palma (Kanarische Inseln), die Flüge sind ab sofort buchbar.