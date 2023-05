Edeka sucht Nachwuchskräfte „Tag der Ausbildung“ im Logistikzentrum in Brandenburg

Edeka sucht Nachwuchs. Nicht nur für die Kasse sondern auch hinter den Kulissen. Am Samstag können sich Interessierte im Logistikzentrum in Freienbrink, südöstlich von Berlin, über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Qualifizierungsprogramme im Unternehmen informieren. Bei einem „Tag der Ausbildung“ werden zum Beispiel die Fahrschule für Berufskraftfahrer:innen vorgestellt oder die Arbeit an der Kommissionierungsanlage.

Das Angebot richte sich an alle, „die sich für eine Ausbildung im Lebensmittelhandel interessieren, aber keine konkrete Vorstellung davon haben, welche Vielfalt an Möglichkeiten dahinter steckt“, sagt Mathias Pinnow, Vertriebsgeschäftsführer bei Edeka Minden-Hannover, der nach eigenen Angaben umsatzstärksten Regionalgesellschaft des genossenschaftlich organisierten Verbunds.

Vom Bahnhof Fangschleuse soll ein Shuttle-Bus ab 9:30 Uhr stündlich zum Logistikzentrum und zurück fahren. Außerdem können Besucher:innen Leihfahrräder des Anbieters Nextbike an den Bahnhöfen Fangschleuse oder Erkner nutzen.