Tagesspiegel Plus Ein Mann verkauft Berlin in die ganze Welt : „Man sieht heute an der Warschauer Straße, was morgen erst in Paris gezeigt wird“

Vor 30 Jahren wurden „Partner für Berlin“ für das Hauptstadtmarketing gegründet. Geschäftsführer Stefan Franzke erzählt, wie attraktiv Berlin heute ist und was sein Kleidungsstil damit zu tun hat.