Energydrinks in Pulverform Berliner Start-up sammelt 10,5 Millionen Euro ein – und will expandieren

Das Berliner Start-up Holy, das Energydrinks in Pulverform herstellt, sammelte laut „Handelsblatt“ (HB) 10,5 Millionen Euro von Investoren ein. Das vor drei Jahren gegründete Unternehmen will mit dem Kapital expandieren und seine Produkte fortan auch in Supermärkten anbieten.

„Wir verwenden keinen zugesetzten Zucker, reichern unsere Getränke mit funktionalen Inhaltsstoffen wie Vitaminen an und verursachen weniger Verpackungsmüll als herkömmliche Softdrinks“, sagte der Mitgründer Mathias Horsch dem HB. Auch das Koffein in den Getränken sei „mikroverkapselt“ und wirke daher gleichmäßiger, was weniger schädlich für die Gesundheit sei.

Die Finanzierungsrunde wurde angeführt vom New Yorker Risikokapitalgeber Left Lane Capital. Auch Bestandsinvestoren beteiligten sich erneut: Foodlabs aus Berlin sowie Simon Capital, das zur Bitburger-Holding gehört. Eingestiegen sind auch zwei private Investoren: Bela Seebach, Gründer des Gewürz-Start-ups Just Spices und Benjamin Kremer von Yfood, einem Hersteller trinkbarer Mahlzeiten.