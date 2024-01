„Entsetzt über rechte Hetze“ Industrie- und Handelskammern in Berlin und Brandenburg geben Erklärung ab

Die Präsidentin und Präsidenten der vier regionalen Industrie- und Handelskammern (IHK) in Berlin und Brandenburg haben sich auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Anlass sind die Enthüllungen über Treffen von Mitgliedern der AfD, rechter Gruppen und lokalen Unternehmerpersönlichkeiten. Diese sollen in Potsdam über eine Strategie zum Umgang mit Migranten und Deutsche mit migrantischen Wurzeln im Falle einer Machtübernahme beraten haben.

„Wirtschaft entsetzt über rechte Hetze“ ist die am Montag veröffentlichte Stellungnahme überschrieben. Die gewerbliche Wirtschaft in Berlin und Brandenburg verurteile die in den Medien veröffentlichten Planspiele rechter Gruppen zur systematischen Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund, heißt es. „Diese rassistischen und menschenfeindlichen Überlegungen sind geeignet, dem internationalen Ansehen und dem Wirtschaftsstandort schweren Schaden zuzufügen.“

Die Wirtschaft der Metropolregion stehe für Weltoffenheit und Toleranz. Hier würden rund 500.000 Zugewanderte arbeiten und so zur wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region beitragen, argumentieren die Kammern. „Nicht zuletzt angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels sind wir auf Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Wir brauchen also eine Willkommenskultur für den unkomplizierten, geregelten Zuzug und keine rechte Hetze.“

Als Unterzeichner gaben die Kammern an: Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam, Carsten Christ, Präsident der IHK Ostbrandenburg, Jens Warnken, Präsident der IHK Cottbus, und Sebastian Stietzel, den Präsidenten der IHK Berlin. Die vier Kammern gemeinsam sind für das gesamte Gebiet der Länder Berlin und Brandenburg verantwortlich.