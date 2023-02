Schweitzer zieht sich zurück Alba-Chef an Parkinson erkrankt

Eric Schweitzer, Vorstandschefs der Alba Group, gibt den Führungsjob auf und wechselt aus gesundheitlichen Gründen in den Gesellschafterausschuss des Unternehmens. Wie Alba am Mittwoch mitteilte, ist Schweitzer vor etwa drei Jahren an Parkinson erkrankt. Sein Nachfolger an der Spitze des Entsorgungsunternehmens wird Robert Arbter, derzeit Finanzvorstand bei der Gegenbauer Gruppe. Arbter war 2021 von Alba zu Gegenbauer gewechselt und kehrt nun zurück; auch bei Alba hatte Arbter von 2019 bis 2021 die Finanzen verantwortet.

Franz-Josef Schweitzer hatte Alba 1968 in Berlin gegründet und die Mülltrennung und -wiederverwertung als Geschäftsmodell entdeckt. Nach dem Tod des Vaters 1998 übernahmen die Söhne Eric und Axel die Firma. Im vergangenen Jahr hatten die beiden das Unternehmen überraschend aufgeteilt.

Axel Schweitzer gehört seitdem das asiatische Geschäft und die Beteiligungen an der Alba Services Holding sowie die Kunststoffaktivitäten. Bei Eric Schweitzer verblieb die Alba Europe Holding, die sich mit Entsorgung und dem Stahl- und Metallrecycling befasst, wobei die Metallsparte verkauft werden soll. Alba beschäftigt nach eigenen Angaben 5400 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro. Der Entsorger spart mit Recycling jedes Jahr etwa 2,1 Millionen Tonnen CO2 und 16,5 Millionen Tonnen Primärrohstoffe.

Viele Jahre IHK-Präsident

Der 57-jährige Eric Schweitzer ist über die Branche hinaus bekanntgeworden aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten. Von 2004 bis 2016 war Schweitzer Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) und von 2013 bis 2021 Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem Dachverband der Kammern. Schweitzer hat zwei Kinder, mit denen er künftig zusammen im Gesellschafterausschuss von Alba sitzen wird. „Eric Schweitzer und seine beiden erwachsenen Kinder bleiben alleinige Gesellschafter“, teilte das Unternehmen mit.

Ich muss mit meinen Kräften besser haushalten. Eric Schweitzer, Alba-Eigentümer

Zu seiner Krankheit sagte Schweitzer der „Berliner Morgenpost“, die Diagnose sei für ihn „zunächst ein Schock“ gewesen. Er habe „ein paar Monate gebraucht“, um das zu verarbeiten, dann habe er die Erkrankung akzeptiert. „Das heißt für mich aber, dass ich darauf achten muss, weniger Stress zu haben und mit meinen Kräften besser zu haushalten.“ Er habe sein Leben inzwischen geändert. „Ich ernähre mich gesünder und mache mehr Sport“, sagte Schweitzer der Zeitung.

Sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Berlin werde er vorerst behalten. Derzeit sucht er in dieser Funktion eine Vorsitzende der Geschäftsführung für die landeseigenen Messegesellschaft, nachdem im vergangenen Jahr der Aufsichtsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf und Messechef Martin Ecknig zurücktreten mussten. Schweitzer ist befreundet mit Wirtschaftssenator Stephan Schwarz und war auf dessen Bitte Aufsichtsrat der Messe geworden.

„Alba steht mit einer soliden Eigenkapitalquote im Wettbewerb und wird sich weiter gezielt verstärken“, ließ sich der künftige Unternehmenschef Robert Arbter in einer Mitteilung zitieren. „Ich freue mich auf die Aufgaben und bedanke mich bei der Familie Schweitzer für das Vertrauen. Der 43-jährige Arbter ist Betriebswirt und hat an der TU Berlin promoviert. Nach seinem Studium arbeitete zehn Jahre bei KPMG, ging danach in die Dienstleistungsbranche und heuerte 2019 erstmals bei Alba an. 2021 wurde er Finanzvorstand von Gegenbauer.

Fünf Jahre bei Gegenbauer

Den Gebäudedienstleister kannte Abter bereits durch seine Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer der Gegenbauer Property Services GmbH sowie der Gegenbauer Sicherheitsdienste von 2016 bis 2019. Vorstand und Aufsichtsrat von Gegenbauer dankten Arbter „für seine engagierte, exzellente Arbeit“. Die Tätigkeit des Finanzvorstands übernimmt kommissarisch Fabiola Fernandez, die bis zu ihrer Berufung zur Co-Vorstandsvorsitzenden im April 2021 für die Gegenbauer-Finanzen zuständig war.

Zur Startseite