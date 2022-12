„Erlebniswelt“ für Spiele-Fans Saturn am Alex soll neu ausgerichtet werden

Der Saturn-Markt am Alexanderplatz soll im neuen Jahr zu einer „Erlebniswelt“ für Computerspiel-Fans umgebaut werden. Der Konzern MediaMarktSaturn kündigte eine Neugestaltung unter dem Titel „Xperion“ an. Am 13. Januar soll die umgebaute Filiale für Kund:innen geöffnet werden.

In einem Markt in Köln ist das Xperion-Konzept bereits umgesetzt worden. Dort werden auf 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche Produkte wie Spielekonsolen, Gaming-PCs oder Virtual-Reality-Brillen angeboten.

Games-Messen und frei zugängliche Spiele

In den Räumen finden aber auch Events statt wie Szene-Messen oder E-Sports-Turniere, also Videospielwettkämpfe. Außerdem können aktuelle Spiele an 150 frei zugänglichen Spielestationen ausprobiert werden. In Berlin soll es laut Ankündigung 200 solcher Stationen geben.

Hinter den Elektronikmarktketten Mediamarkt und Saturn steht der börsennotierte Konzern Ceconomy, der bis 2017 zur Metro-Gruppe gehörte. Im Geschäftsjahr 2021/22, das im September endete, erwirtschaftete Ceconomy nach eigenen Angaben einen Umsatz von 21,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Jahresüberschuss lag demnach bei 197 Millionen Euro.

Zur Startseite