Unter dem Motto „PEX, Drugs & Rock ’n’ Roll“ kommt die Fintech-Banking-Branche am 6. und 7. März in der Malzfabrik an der Grenze von Schöneberg zu Tempelhof zum Fachtreffen zusammen.

„Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden nicht nur Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Branche zu bieten, sondern auch eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung zu schaffen“, sagt Nicole Nitsche, Geschäftsführerin von Payment & Banking – das ist der Veranstalter.

300 Teilnehmer und 30 Speaker werden erwartet

Erwartet werden 300 Teilnehmende und 30 Speakerinnen und Speaker, die auf der Informations- und Netzwerkveranstaltung sprechen.

Das Event richtet sich an Finanz-, IT- und Marketing-Verantwortliche im Handel, Verantwortliche für Zahlungssysteme der Kreditwirtschaft, Kreditkartenorganisationen und Dienstleister. für Zahlungsverkehr.

Das zweitägige Programm beinhaltet Diskussionen zu Themen wie Payment-Strategie und -Architektur, Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Payment, Open Banking im B2B-Handel und die Zukunft des Bezahlens im Handel.

Als Sprecher:innen werden unter anderem Nicole Defren vom Zahlungsdienstleister Klarna, Nicola Bause von Otto Payments GmbH, Marc-Alexander Christ (Gründer Sumup) und André M. Bajorat (Payment & Banking) erwartet.