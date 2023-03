Falsche Informationen von der Künstlichen Intelligenz Lässt sich ChatGPT beeinflussen?

Gastronomen oder Hoteliers haben bisher eigentlich keine Möglichkeit, auf die Ergebnisse von ChatGPT Einfluss zu nehmen. Ärgerlich ist das insbesondere, wenn der Chatbot veraltete Informationen liefert. Das kann schnell passieren, denn die Trainingsdaten der KI enden im Jahr 2021. ChatGPT weiß daher beispielsweise nicht, dass Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist oder könnte Fischfans in Berlin auch den Aquadom empfehlen. Die KI hat keinen Zugriff auf das Internet und daher auch keine Informationen darüber, dass das Riesenaquarium geplatzt ist.

Allerdings will Microsoft eine Weiterentwicklung von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing einbauen. Diese Chatsuche befindet sich bereits in der Testphase und greift auch auf aktuelle Daten aus dem Netz zurück. Für Suchanfragen gibt es dann auch ausformulierte Antworten. Dabei greift der Chatbot auf populäre Quellen wie Tripadvisor, Wikipedia, aber auch Stadtmagazine und andere Medien zurück. Gern werden auch Empfehlungen aus Listen wie „Die besten Pizzen in Berlin“ genutzt. Wer es schafft, dort zu landen, hat gute Chancen künftig von Chatbots empfohlen zu werden. (ov)

Zur Startseite