Frust über KfZ-Zulassung in Berlin : Carsharer Miles meldet Autos künftig in Wiesbaden an

Die Berliner Zentrale des bundesweit größten Carsharing-Anbieters Miles Mobility ärgert sich über den Service der KfZ-Zulassung in der Hauptstadt und will seine Fahrzeuge jetzt ummelden – nach Hessen.