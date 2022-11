Galeria Karstadt Kaufhof Was die Insolvenz für Berlins Warenhäuser und Signas Hochhauspläne bedeutet

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt – zum zweiten Mal in nur zwei Jahren. Miguel Müllenbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung, kündigte in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ harte Einsparungen an: Mindestens ein Drittel der bundesweit 131 Filialen könnten demnach geschlossen werden. In Berlin betreibt der Konzern elf Kaufhäuser, in Brandenburg zwei. Inwiefern diese Häuser betroffen sind, war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.

Der Warenhauskonzern gehört zur Signa Holding, die vom österreichischen Investor und Multimilliardär René Benko kontrolliert wird. 2019 wurden die ehemals eigenständigen Unternehmen Galeria Kaufhof und Karstadt fusioniert. Die Filialen werden inzwischen unter der Marke „Galeria“ geführt.

In Berlin befinden sie sich im Ring-Center (Friedrichshain/Lichtenberg), am Alexanderplatz (Mitte), Hermannplatz (Kreuzberg/Neukölln) sowie am Kurfürstendamm (Charlottenburg), in der Müllerstraße (Wedding), Schloßstraße (Steglitz) und der Carl-Schurz-Straße (Spandau).

Eine Filiale in der Gorkistraße in Tegel wurde erst im Oktober eröffnet. Schon seit Längerem unsicher ist die Zukunft des Kaufhauses in der Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg), denn dort läuft Anfang 2024 der Mietvertrag aus. Nach Tagesspiegel-Informationen endet der Vertrag des Kaufhauses am Tempelhofer Damm (Tempelhof) im darauffolgenden Jahr. In Potsdam gibt es ein Haus in der Brandenburger Straße und in Cottbus eines in der August-Bebel-Straße.

Für Galeria ist es schon der zweite Schutzschirm

Schon im April 2020, während des ersten Corona-Lockdowns, hatte das Unternehmen ein so genanntes Schutzschirm-Verfahren beantragen müssen, das dann Ende September abgeschlossen wurde. Bei dieser speziellen Variante des Insolvenzverfahrens soll die Zahlungsfähigkeit erhalten bleiben.

Voraussetzung dafür ist, dass grundsätzlich eine Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung besteht. Im Gegensatz zu einer regulären Insolvenz wird das Schutzschirm-Verfahren vom Unternehmen in Eigenverantwortung durchgeführt. Die Geschäftsleitung bleibt im Amt, ihr wird jedoch ein Sachwalter zur Seite gestellt, der Sanierungsmaßnahmen einleitet.

Miguel Müllenbach, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Warenhauskette Galeria, bei der Neueröffnung Galeria-Filiale in Euskirchen im April. © Henning Kaiser/dpa

Das Galeria-Management trage nicht die Schuld an der erneuten Schieflage, sagt Nils Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Der gesamte Einzelhandel habe seit Beginn der Coronapandemie eine „unglaubliche Zeit des Aderlasses“ erlebt, Schließungen und Lieferengpässe hätten den Unternehmen zugesetzt. Besonders betroffen gewesen seien die Warenhäuser, weil sie – etwa im Gegensatz zum Lebensmittel-Einzelhandel – von der Bundespolitik nicht als systemrelevant eingestuft wurden.

Im Januar 2021 erhielt Galeria Karstadt Kaufhof ein Darlehen in Höhe von 460 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), mit dem die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abfangen wollte. Im Januar 2022 wurde ein zweites WSF-Darlehen in Höhe von 250 Millionen Euro gewährt.

Beides waren Nachrangdarlehen. Das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz zuerst die Forderungen anderer Gläubiger und Kreditinstitute bedient werden. Der Staat ist also ein vergleichsweise hohes Risiko eingegangen, um das Warenhausunternehmen zu retten.

„Nun sind wir bereits in der nächsten globalen Krise“, sagt Busch-Petersen. „Das Konsumklima ist auf Talfahrt.“ Der Handel erlebe einen Einbruch wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben habe.

Und wieder seien die großen Kaufhäuser besonders betroffen von hohen Energiepreise und den Folgen der Inflation. Doch das Konzept Warenhaus sei „nicht tot“, die großen Häuser seien weiterhin wichtig für die Wirtschaft und die Entwicklung der Städte.

Der Ökonom Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology Berlin (ESMT), geht hingegen davon aus, dass Galeria nur mit harten Einschnitten überleben kann. „Das Unternehmen kämpft seit vielen Jahren mit großen Problemen und bedarf einer intensiven strategischen Generalüberholung.“ Es müsse ein „Schrumpfungsprozess“ eingeleitet werden, Schließungen seien in der aktuellen Marktlage vermutlich nicht vermeidbar.

Christian Gräff, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, meint: „Ohne Warenhäuser können wir deutsche Innenstädte oftmals völlig abschreiben.“ Allerdings schränkt der gelernte Einzelhandelskaufmann ein: „Ich glaube, die Rettung von Filialen, die auch längerfristig bestehen können, ist sinnvoll“, also nicht unbedingt von allen.

Dem Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors Benko stehe er mittlerweile skeptisch gegenüber, sagte Gräff: „Der Eigentümer ist schon jemand, dem man klar auferlegen sollte, dass es um die Warenhäuser und nicht die Immobilienentwicklung geht. Da habe ich meine Zweifel, ob ihm daran wirklich liegt“.

Signa beteuert Unabhängigkeit der Immobiliensparte

Gräff spielt damit auf die Hochhausprojekte des Signa-Konzerns am Ku’damm und am Alexanderplatz an. Dort sind an traditionellen Warenhausstandorten mehrere Bürotürme geplant. Auch das Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz soll zu einem multifunktionalen Gebäude mit Gewerbehöfen, Büros und Wohnungen umgebaut werden.

Der österreichische Multimilliardär René Benko kontrolliert die Signa-Holding, der die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört. © imago images/Eibner Europa

Verantwortlich ist die Immobiliensparte des Konzerns. Dass die Bauprojekte durch die Schieflage der Warenhäuser gefährdet sein könnten, wies Signa zurück. „Galeria und die Immobilienunternehmen der Signa sind wirtschaftlich und rechtlich eigenständige und voneinander unabhängige Einheiten“, erklärte Sebastian Schmidt, Signas Sprecher für Immobilienprojekte hierzulande.

Die aktuellen Entwicklungen bei Galeria hätten daher keinerlei Auswirkungen auf Signa Real Estate und deren Projektentwicklungen. „Wir stehen zu unseren Vereinbarungen mit dem Land Berlin und werden wie bisher alles dafür tun, diese einzuhalten.“

Der Senat hatte 2020, als die Warenhäuser zum ersten Mal unter den Schutzschirm gingen, mit Signa eine öffentliche Absichtserklärung (Letter of Intent, kurz LOI) geschlossen. Darin verpflichtete sich der Senat, die beantragten Bauprojekte umzusetzen - auch gegen den Widerstand innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Signa erklärte im Gegenzug, die Warenhäuser mit ihren 5000 Arbeitsplätzen zu erhalten.

Im gleichen Jahr wurde bekannt, dass das Land Berlin eine Bürgschaft für einen Kredit an die KaDeWe-Gruppe geleistet hat, die unternehmensrechtlich von der Galeria-Kette getrennt ist, aber auch zu 49 Prozent dem Signa-Konzern gehört. Diese Bürgschaft, deren Höhe unbekannt ist, bestehe fort, erklärte die Senatsfinanzverwaltung auf Anfrage.

Hat die Absichtserklärung Bestand?

Die Absichtserklärung hat zwar keinen rechtlich bindenden Charakter, ihre einseitige Aufkündigung würde aber die Position von Bausenator Andreas Geisel (SPD) erheblich schwächen. Er hatte zuletzt Sympathien für die Hochhauspläne von Signa gezeigt.

Am Alexanderplatz hat der Bau eines Büroturms bereits begonnen, am Hermannplatz will Signa Ende 2023 loslegen. „Wir gehen davon aus, dass Signa zu seinen Zusagen im LOI steht. Es geht uns als Stadtentwicklungsverwaltung um die Stärkung der Einzelhandelsstandorte in unserer Stadt“, erklärte Geisels Sprecher Martin Pallgen.

Conny Weißbach von der Gewerkschaft Verdi bezweifelt, dass die Signa ihren Teil der Abmachungen gehalten hat. Sie fordert eine erste Bilanz, gegebenenfalls müssten die LOI-Vorgaben nachgebessert werden. „Wo ist der Eigentümer?“, fragt Weißbach. Der Investor müsse jetzt eigenes Geld in die Kaufhäuser investieren, um sie wieder attraktiver und damit tragfähig zu machen.

Auch Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) sieht den Investor in der Pflicht. Der Handel stehe zwar insgesamt unter Druck, teilte er mit. „Aber es gibt zahlreiche Beispiele, wie erfolgreiche Konzepte für das Kaufhaus der Zukunft aussehen und nachhaltig funktionieren. Signa und Galeria Karstadt Kaufhof stehen hier in der Verantwortung und ich erwarte von den Unternehmen ein gutes Zukunftskonzept für alle Berliner Standorte und für alle seine Beschäftigen in Berlin.“

Zur Startseite