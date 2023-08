Unterkunft für Geflüchtete in leerem Büro Immobilienunternehmen verlängert Mietvertrag

Das Unternehmen Optimum Asset Management verlängert den Mietvertrag für eine Geflüchtetenunterkunft in einem Bürogebäude. Das meldet der Branchendienst Thomas Daily. Die 7180 Quadratmeter große Fläche liegt in der Gustav-Adolf-Straße, Ecke Bühringstraße. Mieterin ist die Berliner Immobilienmanagement (BIM).

Optimum hatte das eigentlich für Büros gedachte Gebäude im November 2021 für den hauseigenen „German Real Estate Fund IV (GREF IV)“ erworben und saniert. Genutzt werden die Räumlichkeiten nun aber vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) zur Unterbringung von Geflüchteten.

Gebäude wurde nachhaltig saniert

Der Mietvertrag mit der Gesellschaft des Landes Berlin wäre Ende 2023 ausgelaufen. Jetzt wurde er um drei Jahre verlängert. Das laut Optimum unter ESG-Fokus, also nachhaltig, modernisierte Gebäude im Ortsteil Weißensee verfügt insgesamt über 15.000 Quadratmeter Bürofläche und fünf Stockwerke.

Wegen des Trends zum Homeoffice stehen in Berlin immer mehr Büroflächen leer. Büros, die sich nicht in den Top-Lagen innerhalb des S-Bahnrings befinden, lassen sich nur noch sehr schwer vermieten. Eine Studie der Beratungsfirma Jones Lang LaSalle (JLL) ergab kürzlich, dass durch Umwandlung in Wohnraum über 2540 Wohnungen geschaffen werden könnten. (Tsp)