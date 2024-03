Güte-Siegel für landeseigenen Wohnungsbaukonzern Hier werden Azubis besonders gut ausgebildet

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) ist mit dem Siegel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin für „exzellente Ausbildungsqualität“ ausgezeichnet worden. Die IHK betonte das „herausragende Engagement in der Ausbildung“, denn die WBM erfülle nicht nur die Grundkriterien, sondern auch viele der freiwilligen Anforderungen, hieß es.

WBM-Geschäftsführer Lars Dormeyer sagte: „Wir investieren aus Überzeugung in die Zukunft junger Talente, denn dies ist ein elementarer Baustein unserer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Bei uns erhalten die Fach- und Führungskräfte von morgen eine fundierte und praxisnahe Ausbildung, die sie frühzeitig in all unsere Vorhaben einbindet und die auf die sich stetig verändernden Anforderungen in der Immobilienbranche eingeht.“

Man habe den Azubis in den vergangenen Jahren außerdem eine langfristige Perspektive bei der WBM geboten.

Azubi-Patenprogramm gehört dazu

Laut WBM sind eine Willkommenskultur, ein Azubi-Patenprogramm, feste Ansprechpartner:innen für die Auszubildenden, zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten inklusive Auslandsaufenthalte, Einbindung in Unternehmensprojekte, individuelle Prüfungsvorbereitungen und Unterstützung bei der weiteren Karriereplanung sowie Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeiten feste Bestandteile der Ausbildung.

Um das IHK-Siegel zu erhalten, wurde die Ausbildung bei der WBM nach mehreren „Pflicht“- und „Exzellenz-Kriterien“ bewertet. Mögliche Exzellenzkriterien sind, wenn Betriebe zum Beispiel Ausbildungsplätze in Teilzeit oder Auslandsaufenthalte für Azubis anbieten. Im Gegensatz zu den Pflichtpunkten müssen die Firmen jedoch nicht alle der Exzellenzkriterien erfüllen.

Bei der WBM arbeiten mehr als 470 Mitarbeiter:innen, davon sind 24 Auszubildende, beziehungsweise dual Studierende. Ausgebildet werden Immobilienkaufleute, Fachinformatiker:innen für Systemintegration, Elektroniker:innen für Gebäude- und Infrastruktursysteme sowie dual Studierende.