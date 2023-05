Bewerben ohne Schnickschnack Helios Klinikum Berlin-Buch veranstaltet „Pflege Meet & Greet“

Am 22. Mai lädt das Helios Klinikum Berlin-Buch Menschen ein, die sich für eine Ausbildung oder einen Job in der Pflege interessieren. Von 14 bis 16 Uhr können Interessierte „bei einem Kaffee oder Wasser“ in der Cafeteria „jede Menge Fragen stellen“ – „unverbindlich, unkompliziert und ohne Bewerbungsunterlagen“, wie es vom Krankenhaus heißt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Das Angebot richtet sich an Pflegefachkräfte, Altenpfleger:innen, Pflegefachassistent:innen, Medizinische Fachangestellte (MFA) wie auch an Ausbildungssuchende. Man wolle den Leuten die Möglichkeit geben, „uns mit Fragen zu löchern und mehr über berufliche Perspektiven in unserem Klinikum zu erfahren“, sagte die Pflegedirektorin Sylvia Lehmann.

Das Helios-Klinikum Berlin-Buch liegt am nördlichen Stadtrand von Berlin und hat rund 1000 Krankenhausbetten und mehr als 60 Fachabteilungen. Pro Jahr versorgt die Klinik 52.000 stationäre und 144.000 ambulante Patient:innen. Helios ist ein privater Träger und europaweit tätig. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen in Deutschland rund sieben Milliarden Euro. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Berlin.