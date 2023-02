Tagesspiegel Plus „Hohe Streikbeteiligung“ : Verdi fordert Berlins landeseigene Kliniken auf, OPs zu verschieben

Am Donnerstag legen Beschäftigte in den Verhandlungen zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder – auch an Charité und Vivantes-Krankenhäusern.