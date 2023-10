Innovationen aus Berlin Senat fördert Reallabore mit Millionen

Mit der Schaffung von Reallaboren sollen Innovationen erprobt und schneller zur Marktreife gebracht werden. Dazu hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Mittwoch einen Förderaufruf gestartet. Gesucht werden Ideen und Anwendungen auf fünf Themenfeldern: Klimafreundliche Energieversorgung, Citylogistik, Kreislaufwirtschaft, Flächennutzung und sichere Infrastruktur, vor allem Gesundheit.

Aus den eingereichten Ideenskizzen erfolgt eine Auswahl von bis zu zehn Projekten, die im Rahmen einer sechsmonatigen Konzeptphase die Idee konkretisieren und ein Umsetzungskonzept entwickeln können. Aus diesen werden wiederum zwei bis drei Konzepte ausgewählt, deren Umsetzung in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren gefördert wird. In der Konzeptphase stehen pro Projekt bis zu 100.000 Euro zur Verfügung. In der Umsetzungsphase können die ausgewählten Reallabore bis zu drei Millionen Euro erhalten.

„Wir wollen Innovationsstandort Nummer Eins in Europa werden und dazu gehört auch, die Innovationskraft, die unsere Stadt hat, in ganz konkrete Anwendungen im Alltag der Berlinerinnen und Berliner zu bringen“, meinte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Berlin sei bereits „die Ideenschmiede Deutschlands“.

Infoveranstaltung am 6.11.

„Das Förderprogramm für Reallabore ist gut investiertes Geld in die Zukunft Berlins und ein überfälliges Signal an das innovative Potenzial der Stadt“, lobte die IHK das neue Förderprogramm.

Für die Durchführung der Förderung wurde die VDI/VDE-IT GmbH beauftragt. Für Interessierte bietet der Projektträger gemeinsam mit der Senatsverwaltung am 6. November von 15.00 bis 17.00 Uhr eine Informationsveranstaltung an. Hier werden die wichtigsten Zielsetzungen, die Fördermodalitäten und die Bewertungskriterien für die Auswahl erläutert und Fragen beantwortet. Anmeldungen unter reallabore-berlin@vdivde-it.de oder der Telefonnummer 310078 – 392.