Journalismus für die Wirtschaft in Berlin Tagesspiegel-Chefredakteur diskutiert mit Experten

Der Tagesspiegel erfindet sich in diesen Wochen und Monaten neu. Aus diesem Anlass wird Chefredakteur Lorenz Maroldt bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) schildern, welche Überlegungen es in der Redaktion gab und gibt, um künftig noch zielgerichteter die Interessen und Bedürfnisse der regionalen Unternehmen zu bedienen.

Maroldt diskutiert am Dienstag (22. November 2022) ab 18.30 Uhr mit Ute Weiland, der designierten VBKI-Geschäftsführerin, und dem Medienwissenschaftler Stephan Ruß-Mohl über Fragen wie: Welche journalistischen Inhalte wünscht sich die Wirtschaft? Wie können wir auch in der Zukunft eine neutrale Berichterstattung gewährleisten? Welche journalistischen Trends zeichnen sich ab? Wie muss ein Medium in Zukunft aussehen, um zu bestehen?

Anmeldung zum Talk Anmeldung zur Gesprächsrunde am 22. November, 18.30 bis 20.00 Uhr, über das Veranstaltungsportal des VBKI. Für Mitglieder ist die Teilnahme vor Ort kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen 25 Euro (inklusive Buffet). Die digitale Teilnahme per Zoom ist gratis. Treffpunkt: VBKI, Goldberger Saal, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin.

Im September war der Tagesspiegel mit seiner überarbeiteten App und Internetseite, die Portale zu den digitalen Angeboten des Verlages, online gegangen. Ende November 2022 soll erstmals ergänzend die völlig neu gestaltete Print-Ausgabe erscheinen.

