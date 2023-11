KaDeWe in der Tauentzienstraße Die Weihnachtssaison startet – und das Berliner Kaufhaus hat eine neue Führung

„Joy to the World” mag ein wenig verfrüht klingen, wenn noch nicht mal Totensonntag war. Aber beim Gesang des britischen Gospelchors „The Kingdom Choir“, der spätestens seit seinem Auftritt bei der Hochzeit von Harry und Meghan weltberühmt ist, vergisst man schnell, dass es noch ein bisschen hin ist bis Weihnachten.

Mit einer rauschenden Party wurde am späten Freitagsabend im KaDeWe die diesjährige Fest-Saison eröffnet. Das Kaufhaus des Westens bleibt ein Kaufhaus des Wandels.

Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten im ganzen Haus gibt es jetzt auch eine neue Führungsspitze. Kontinuität vermitteln die Weihnachtsaktionen, die schon seit September punktuell aufflackern und nun auch die legendären Schaufensterdekorationen erreicht haben.

Karamell-Pfannkuchen in Ralph’s Café

Das klassische US-Label Ralph Lauren ist in diesem Jahr Weihnachtspartner. So kann man sich bei einem Rundgang durchs KaDeWe auf Festtage im klassischen amerikanischen Ostküstenstil einstimmen. Edle, gedeckte Karos für Mutter, Vater und Kinder auf schwerem Ledermobiliar geben den Ton an, der in vielen geschenketauglichen Accessoires widerhallt.

Im zweiten Stock verbreitet der Duft von Lebkuchen-Kaffee und Karamell-Pfannkuchen in Ralph’s Pop-up-Café Festtagsstimmung, wie man sie auch in London und New York schätzt.

Führungsspitze mit lauter Offizieren

Dazu passen die schicken englischen Titel der neuen Führungsspitze der KaDeWe Group, zu der auch das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München gehören.

Den Vorsitz der Geschäftsführung hat Michael Peterseim als Chief Executive Officer (CEO acting) übernommen. Mit Simone Heift als „Chief Merchandising Officer“ (CMO) und Timo Weber als „Chief Retail Officer“ (CRO) als Mitglieder der Geschäftsführung werde er künftig „von zwei erfahrenen und erfolgreichen Retail- und Markenprofis aus den eigenen Reihen unterstützt, konstatierte er anlässlich der Neuerungen.

Von der Alster an die Spree

Timo Weber hat das eigentliche KaDeWe in Berlin bereits seit 2018 als General Manager geleitet. Davor war er vier Jahre lang Chef im Alsterhaus in Hamburg. Seit Anfang des Jahres ist der 39-jährige Diplom-Kaufmann als „Director Retail“ Mitglied der Geschäftsleitung der KaDeWe Group.

In seinem neuen Job ist er vor allem für die Bereiche „Store Development“ und „Facility Management“ zuständig, also im Wesentlichen dafür, wie sich die Häuser der Kundschaft präsentieren.

9 Jahre Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung bringt Simone Heift mir.

Seine Kollegin Simone Heift ist seit 2014 als „Director Buying & Merchandising“ ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppe und damit vor allem zuständig für das Warenangebot. Davor war sie bei Karstadt und im Quartier 206 tätig. Studiert hat sie in Kalifornien. Der Geschäftsleitung der Gruppe gehören außerdem noch Julia Lehmann, Karin Bergmann, Lars Globisch und Janina Schüßler an.

André Maeder geht zu Selfridges nach London

Chefin des Hauses an der Tauentzienstraße wird zum 1. Dezember Alexandra Bagehorn. Von 2021 bis 2022 hat sie bereits das Alsterhaus in Hamburg geleitet. Auch sie trägt natürlich einen feinen englischen Titel und wird „General Manager“.

André Maeder, der seit 2014 die Geschicke der KaDeWe-Group geleitet hat, gab seinen Posten bereits Ende Oktober ab und wird sich ab Frühjahr 2024 dem Management der feinen britischen Selfridge Group widmen, deren Gesellschafter ebenfalls die österreichische Signa Group und die thailändische Central Group sind.

Vom Berliner Wahrzeichen zum globalen Luxus-Haus

Der Schweizer mit dem bedächtigen Akzent war als Gruppenverantwortlicher auch für das Berliner Haus verantwortlich in der langen und aufwändigen Umbauphase und der Transformation vom Berliner Wahrzeichen-Kaufhaus zum globalen Luxus-Department Store.

Schick zum Fest. Die Influencer Nic Kaufmann und Benji Krol, feiern schon mal vor. © Getty Images for Ralph Lauren/Gerald Matzka/Getty Images for Ralph Lauren

Auch als Top-Manager hat er seine kaufmännischen Wurzeln nie geleugnet und trug gern ein Kompliment auf den Lippen, wenn er bei einem schicken Event an einem Gast ein Kleidungsstück aus dem KaDeWe entdeckte.

Basecaps und Polohemden

Das könnten seine Nachfolger ihm leicht nachmachen. Nach der Haute-Couture-Marke Dior, die im letzten Jahr Weihnachtspartner war, ist mit Ralph Lauren ein Label an der Weihnachtsfront, das eine größere Bandbreite offeriert, auch für die finanziellen Möglichkeiten der Kundschaft. Es gibt die Premium-Kollektionen, aber beispielsweise auch die sogenannten Einsteigermodelle und natürlich Sportsachen wie Basecaps und Polohemden.

Joe Biden patriotisch in Ralph Lauren

Dazu passen dicke Kaffeetisch-Bücher über die typisch amerikanische Aufstiegsgeschichte des Sohnes armer Einwanderer aus der Bronx, der es an die Spitze der amerikanischen Modeindustrie geschafft hat. Bei seiner Amtseinführung trug auch US-Präsident Joe Biden patriotisch einen Anzug von Ralph Lauren.

Von den aktuellen Turbulenzen um Signa ließ sich offenbar niemand die Stimmung verderben. Wenn überhaupt die Sprache darauf kam, dominierten Zuversicht und Loyalität.

Eher schon waren die Outfits der Gäste Thema, darunter auch Prominente wie Lena Gercke, Langston Uibel und Bettina Cramer. Obwohl es keinen Dresscode gab, hatten erstaunlich viele Pullis mit dem typischen Ralph-Teddy darauf in ihren Schränken gefunden, dazu dezente Karos allüberall.

Vor dem Haus auf dem Mittelstreifen steht auch schon der Ralph Lauren Giving Tree. Gegen eine Spende an das Deutsche Krebsforschungszentrum, die vom Unternehmen verdoppelt wird, kann man den Namen eines lieben Menschen auf ein Ornament schreiben lassen, das dann an dem Baum hängen bleibt, bis es tatsächlich Weihnachten wird.