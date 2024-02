Kassen-Chaos im insolventen KaDeWe Kaufhaus nennt Cyber-Attacke als Ursache

Temporäre Standschließungen mit Hinweisen auf technische Gründe, Beteuerungen des KaDeWe-Managements, nach denen die Geschäfte prächtig laufen, dazu eine Cyberattacke mit unklaren Folgen und eine Insolvenz, die auch die Premiummarke betrifft: Beim KaDeWe bekommen Kunden in diesen Tagen auch in nachrichtlicher Hinsicht alles geboten, was der Markt hergibt. Unübersichtlich ist indes, aus welchen Gründen sich das Unternehmen so schwertut, die über das zentrale Kassensystem abzurechnenden Einnahmen der Shopbetreiber wieder auszuschütten.