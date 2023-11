Kolumne „In der Lobby“ Das Land der Dichter und Denker verliert seine Lesekompetenz

Es ist ein erschreckender Befund: Etwa 25 Prozent unserer Viertklässler wären laut aktueller IGLU-Studie kaum in der Lage, diese Kolumnenzeilen zu entziffern. Und das in einem Land, dessen Wohlstand auf dem Bildungsniveau seiner Bevölkerung fußt. In den Worten von Astrid Lindgren: „Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in hohem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“

Im Umkehrschluss lautet die Frage: Wie sieht die Zukunft im Land der Tüftler und Erfinder aus, wenn unsere Kinder eben nicht mehr ordentlich lesen lernen? Wenn sich der Abwärtstrend beim Bildungsniveau fortsetzt? Kein anderes Bundesland investiert pro Schüler mehr Geld in die Bildung als Berlin. Und trotzdem landen wir in einschlägigen Rankings regelmäßig auf den letzten Plätzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Freitag fand der bundesweite Vorlesetag statt. Wir sollten dieses Datum zum Anlass nehmen, um die Förderung der Lebenskompetenz Lesen zur gesellschaftlichen Toppriorität zu machen. Der in vielen Teilen Deutschlands grassierende Bildungsnotstand bedroht individuelle Lebenschancen genauso wie die Leistungsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Und das in einer Zeit, in der wir unser Wirtschaftsmodell neu erfinden müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Wir brauchen eine Trendumkehr, jetzt.

Was können wir tun? Was können Sie tun? Unabhängig von Staat und Politik kann jeder von uns dazu beitragen, Kindern die Magie des Lesens zu vermitteln. Die Tradition der Gute-Nacht-Geschichten ist für Eltern ein bewährtes Mittel. Auch im Ehrenamt lässt sich viel bewirken: Unsere mehr als 2000 freiwillig Engagierten, die als „Berliner Lesepaten“ Kindern Freude am Lesen vermitteln, zeigen dies Tag für Tag.

Und wenn Sie wissen wollen, wie und warum sich so unterschiedliche Persönlichkeiten wie der Rapper Kool Savas, die Gründerin und Investorin Lea-Sophie Cramer oder die Schauspielerin Anna Maria Mühe gemeinsam für mehr Lesekompetenz engagieren, dann schauen Sie mal hier vorbei: www.aktion-buchpatenschaft.de

In dieser Kolumne kommentieren führende Köpfe der Berliner Wirtschaft die Lage.