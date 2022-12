Kolumne „Mein guter Rat“ Diese Zimt-Sorte sollte man meiden in der Weihnachtsbäckerei

Bei der Vorbereitung meiner Weihnachtspäckchen habe ich mich kürzlich an ein Märchen aus Indien erinnert. Darin werden alle Bewohner eines Dorfes vom Ältesten darum gebeten, ihre Sorgen in Paketform an eine Eiche zu hängen. Für jedes gebrachte soll ein anderes mitgenommen werden. Bald mehren sich die Beschwerden: Stets ist die fremde Sorge größer als die eigene. Am Ende beschließen alle, lieber ihr eigenes Päckchen zu tragen.

Ebenso wie die Präsente unter dem Weihnachtsbaum verbinden viele von uns diverse Gerüche und Gewürze mit dieser besinnlichen Zeit. Vielleicht backen Sie noch ein paar Plätzchen kurz vor dem Fest und verfeinern sie mit Zimt. Am preiswertesten ist die Sorte Cassia-Zimt. Sie wird auch China-Zimt genannt und ist sehr cumarinhaltig.

Cumarin ist ein Aromastoff, der auch in Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt und in hohen Dosen der Leber schaden kann. Für Ceylon-Zimt zahlen Sie etwas mehr, er enthält aber deutlich weniger Cumarin. Ein Hinweis auf der Verpackung ist nicht verpflichtend. Halten Sie sich also an gekennzeichneten Ceylon-Zimt.

Kleinkindern sollten übrigens nicht mehr als sechs kleine Zimtsterne oder 100 Gramm zimthaltigen Lebkuchen am Tag essen. Wer beim Backen die Schale von Zitrusfrüchten abreibt, wählt am besten Bioqualität. Solche Früchte dürfen nicht mit Wachsen oder Konservierungsmitteln behandelt werden. Zudem sind synthetische Pflanzenschutzmittel und Dünger beim Anbau verboten. Bei Zitrusfrüchten mit dem Hinweis „unbehandelt“ wurde zwar nach der Ernte auf die Verwendung von Schalenbehandlungsmitteln verzichtet, aber vielleicht ist während des Anbaus Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden.

Möge Ihr Sorgenpäckchen klein sein, das ist mein Weihnachtswunsch für Sie. Und sollte es etwas größer sein, finden sich bestimmt Menschen, die Ihnen beim Tragen helfen. Besinnliche Feiertage für Sie und Ihre Lieben!

