Kolumne „Mein guter Rat“ Vorsicht bei Mitteln zur Stärkung der Abwehrkräfte

In diesen Tagen wird es besonders innig gewünscht: ein gesundes neues Jahr. Berlin krankt und die Rettungsdienste kämpfen dagegen an, obwohl sie selbst am dringendsten Hilfe benötigen. Wer noch gesund ist, versucht jetzt, seine Abwehrkräfte zu stärken. Die Werbung empfiehlt zahlreiche Heißgetränke, die das Immunsystem unterstützen sollen, oft aber nur unsere Zuckeraufnahme steigern.

Eigentlich benötigen wir keine zusätzlichen Getränke, um unser Immunsystem zu stärken. Ich rate Ihnen deshalb, im Alltag auf eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf zu achten. Wer gerne trotzdem besondere Heißgetränke genießen möchte, sollte sie selbst aus warmem Wasser mit frisch gepresstem Saft aus Zitrone, Orange oder Schwarzer Johannisbeere herstellen. Auch Tee aus einem Stück Ingwerwurzel ist beliebt.

Dörte Elß leitet die Verbraucherzentrale Berlin und schreibt jede Woche über Themen, die ihr Team beschäftigen. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

Gesüßt wird nach Bedarf. Die Aufnahme von Zusatzstoffen wie Stabilisatoren, Verdickungsmitteln und künstlichen Aromen vermeiden Sie damit ebenfalls.

Während auf anderen Lebensmitteln im Rahmen der Pflichtkennzeichnung Angaben zu Kalorien, Fett, Eiweiß, Salz oder Zucker gemacht werden, müssen auf der Verpackung eines Tees, der als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben wird, lediglich die wertgebenden Inhaltsstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe pro Tagesmenge aufgeführt sein. Selbst wenn beispielsweise Zitrone den Produktnamen bestimmt, gibt es keine erlaubte gesundheitsbezogene Angabe im Hinblick auf die Stärkung des Immunsystems.

Der Maler Heinrich Zille wurde einst auf seine gesunden, rotbäckigen Kinder angesprochen und gefragt, ob dies von der Landluft käme, da sie wohl nicht aus Berlin seien. Er bejahte dies und sagte, sie kämen alle aus Schlorrendorf, wie Charlottenburg damals im Volksmund hieß. Egal in welchem Bezirk Sie wohnen, ein Spaziergang draußen lohnt sich, um gesund und fit zu bleiben.

