Kostensparen durch Dachausbau Mehr Wohnraum durch On-Top-Etagen in Berlin

Die Berlinerinnen und Berliner wohnen auf insgesamt rund 146,3 Millionen Quadratmetern. Diese verteilen sich in der Stadt auf knapp zwei Millionen Wohnungen. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) am Mittwoch mit. Die IG Bau beruft sich dabei auf aktuelle Daten zum Wohnungsbestand vom Statistischen Bundesamt, die vom Pestel-Institut (Hannover) für sie analysiert wurden. Demnach haben rund 48.300 Wohnungen in der Hauptstadt sieben oder sogar mehr Räume.

