Mehr Arbeitslose und mehr Beschäftigte Weniger offene Stellen in Berlin und Brandenburg

Im Mai waren in Berlin bei den Agenturen für Arbeit sowie den zwölf Jobcentern 183.953 Arbeitslose gemeldet, das waren zwar 1965 Personen weniger als im April, aber fast 11.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozent auf 8,9 Prozent. Auch in Brandenburg machte sich die bundesweite wirtschaftliche Stagnation bemerkbar. Hier stieg die Arbeitslosenquote binnen eines Jahres sogar von 5,2 auf 5,8 Prozent. 77.174 Brandenburgerinnen und Brandenburger waren zuletzt arbeitslos, knapp 8000 mehr als vor einem Jahr.

„Stand jetzt konnte erst knapp ein Viertel der im Laufes des Jahres arbeitslos gemeldeten Personen in einen neuen Job vermittelt werden“, kommentierte die Berliner IHK die jüngsten Zahlen und appellierte an die Arbeitsagenturen und Jobcenter, diese Quote zu erhöhen. Das sei möglich aufgrund der stabilen Nachfrage. Tatsächlich arbeiten aktuell in Berlin 1,67 Millionen Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Job. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 30.000 oder 1,8 Prozent mehr. In Brandenburg gibt es aktuell 880.000 sozialversicherungspflichtige Stellen, 4500 (0,5 Prozent) mehr als im Mai 2022.

25.000 offene Stellen (minus 3175) haben derzeit die Brandenburger Agenturen registriert; gesucht werden vor allem Leute für „Lagerwirtschaft, Erziehung, Verkauf, Maschinenbau und Reinigung“. In Berlin nennt die Arbeitsagentur die Bereiche Objektschutz, Verkauf, Büro und Sekretariat, Erziehung und Informatik. Insgesamt sind in Berlin derzeit 19.500 offene Stellen bei den Agenturen und Jobcentern gemeldet, 2300 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der von Berliner Betrieben gemeldeten Ausbildungsstellen erhöhte sich leicht auf 14.442 (plus 2,9 Prozent). Ende Mai waren 9513 Bewerber unversorgt, 466 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig meldeten die Betriebe 8647 offene Azubistellen, 444 mehr als im Mai 2022.