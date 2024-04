Mehr Biodiversität auf dem Betriebsgelände Erste 14 Berliner Unternehmen schließen sich Bündnis an

Auf Initiative der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) formiert sich in dieser Woche auch in Berlin eine Sektion des „Bündnis für Biodiversität“: Bei einer Auftaktveranstaltung der Berliner IHK wollen zunächst 14 Unternehmen feierlich erklären, dass sie sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt engagieren. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstag von der IHK.

An der Aktion beteiligen sich große Landesunternehmen wie Berlins Wasserbetriebe, der Energieversorger Vattenfall Wärme, aber auch kleinere Betriebe, darunter das mittelständische Maschinenbauunternehmen Stanova Stanztechnik GmbH aus Marienfelde (siehe Liste). Teilnehmende Unternehmen – auch die, die erst später dazustoßen – sollen eine Beratung erhalten, wie ihre Unternehmen ganz konkret Maßnahmen ergreifen und umsetzen können, um für mehr Artenvielfalt auf dem Firmengelände zu sorgen.

Die IHK Berlin ist nach eigenen Angaben die erste Kammer, die ein lokales Bündnis organisiert hat. Die Feierstunde am Donnerstag moderiert Andreas Knieriem, Präsidiumsmitglied der Kammer. Sein Unternehmen Zoo und Tierpark Berlin betreibt Artenschutz quasi als Geschäftsmodell.