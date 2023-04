Mein guter Rat Der Knigge für den Supermarkt

Gerade kleine Bioläden in Berlin verzeichnen einen hohen Umsatzrückgang, was mich sehr traurig macht. Leider liegt dies nicht daran, dass die Kundinnen und Kunden zu viele Weintrauben naschen, um die Ware zu prüfen, denn das würden sie sicherlich nach dem Lesen dieses Textes gleich einstellen und das Problem wäre gelöst. Gründe sind stattdessen nicht zuletzt die hohen Lebensmittelpreise und die Konkurrenz durch das Bio-Angebot der Discounter.

Im Gegensatz zur Praxis auf Veranstaltungen wie der Internationalen Grünen Woche, auf der Naschen ausdrücklich erwünscht ist, dürfen Sie im Supermarkt generell nichts Probieren. Selbst eine kleine Weintraube ist noch nicht bezahlt und aus diesem Grund wäre es im Prinzip Diebstahl, sie zu verzehren. Manchmal gibt es einen kleinen Stand mit Probierteller, wo Sie dann zugreifen können.

Schimmel steckt an

Waren Sie beim Einkaufen schon einmal versucht, eine von Schimmel befallene Tomate in der Schale auszutauschen? Ich hoffe, Sie haben widerstanden, da in so einem Fall auch die übrigen Tomaten befallen sein können. Dem Personal Bescheid zu geben, ist immer die bessere Idee, damit die ganze Schale aus dem Sortiment genommen werden kann.

Besonders wichtig ist es auch, keine Eier aus dem Karton zu nehmen und auszutauschen, wenn bei einem Exemplar die Schale eingedrückt ist. Sie haben nämlich einen Code, der besagt, von welchem Betrieb sie stammen und unter welchen Bedingungen das Huhn gehalten wurde. Zudem sind Eier nach Größe und Legedatum sortiert. Wählen Sie einfach einen Karton mit intakten Eiern und informieren Sie das Personal. Das Berühren von abwaschbaren Lebensmitteln wie Äpfeln oder Paprika ist übrigens durchaus erlaubt. Angefasste Backwaren müssen Sie hingegen kaufen. Dies gilt auch für von Ihnen beschädigte Früchte. Sie können sie ja nach dem Bezahlen gleich Naschen.

„Mein guter Rat“ erscheint immer donnerstags.