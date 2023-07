Mein guter Rat Schalen von Bio-Früchten auskochen

Bei manch einem vermeintlich neuen Trend muss ich schmunzeln. So auch beim Food-Upcycling. Lebensmittelreste zu verwerten, anstatt sie wegzuwerfen, war schließlich schon zu Großmutters Zeiten üblich. So wurden aus Strünken und Blättern Suppen und Fonds. Was Ihre Oma konnte, können Sie auch. Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, Obst und Gemüse in Bio-Qualität zu kaufen oder selbst anzubauen. Damit stellen Sie sicher, dass die Produkte gerade auf der Schale nicht mit Pestiziden belastet sind.

Dass Apfelschale Vitamine enthält, ist bekannt. Aber wussten Sie, dass es in Südamerika und Asien üblich ist, Mangos mit Schale zu essen? Diese enthält jedoch ein starkes Kontaktallergen, das Sie vielleicht nicht vertragen. Am besten verwenden Sie Schalen von Äpfeln, Orangen oder Wassermelonen für Wasser mit Geschmack, sogenanntes Infused Water. Aber auch Bio-Bananenschalen müssen nicht im Müll landen, da sie neben dem Glückshormon Serotonin Ballaststoffe, Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe wie Calcium, Eisen und Kalium enthalten.

Dörte Elß ist Vorständin der Verbraucherzentrale Berlin.

Heiß abgespült, trocken gerieben und geschnitten kochen Sie die Schalen zehn Minuten in leicht gesalzenem Wasser und essen sie mit anderem Gemüse als Beilage. Den Brokkolistiel können Sie geschält mit Olivenöl, Kräutern und wahlweise Nüssen, Pinienkernen oder Parmesan in schmackhaftes Pesto verwandeln.

Getrocknete oder geröstete Kürbis- und Melonenkerne eignen sich als gesunder Knabbersnack. Gänzlich ohne Abfall geht es aber leider nicht. Aprikosen- und Pfirsichkerne zu essen, ist aufgrund der enthaltenen Blausäure tabu. Verzichten Sie wegen des Solanins bitte auch auf grüne Blätter und Teile von Tomaten, Auberginen und Kartoffeln. Und natürlich gilt: Müllvermeidung in allen Ehren, aber was Sie essen, sollte Ihnen auch schmecken.

Die Kolumne „Mein guter Rat“ erscheint immer donnerstags.