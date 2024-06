Mein guter Rat So schützen Sie Ihre E-Mail-Konten

Geschickten Betrügern gelingt es, sich in Ihre Online-Konten einzuhacken, sei es durch einen Phishing-Angriff, ausspähende Schadsoftware oder auch ein Datenleck. Damit nicht plötzlich jemand auf Ihre Kosten einkauft oder über die sozialen Medien Ihre Bekannten kontaktiert, um missbräuchliche Inhalte zu verbreiten, sollten Sie sich schützen.

Wenn Sie öffentliche WLAN-Netzwerke ohne Sicherheitsvorkehrungen nutzen, machen Sie es Betrügern besonders leicht, da sie sich einfach im selben Netz anmelden und dann recht unkompliziert an alle gesendeten Daten gelangen können. Sichern Sie Ihre Geräte also sowohl in öffentlichen WLAN-Netzwerken als auch im privaten WLAN daheim gut ab. Es ist sinnvoll, verschiedene E-Mail-Adressen für unterschiedliche Zwecke und Anbieter zu verwenden.

Es empfiehlt sich, eine Übersicht anzulegen, bei welchen Online-Konten Sie registriert sind. Dörte Elß, Chefin der Berliner Verbraucherzentrale

Die E-Mail-Adresse ist nämlich ein wichtiges Element für den Zugang zu den meisten Online-Konten und deshalb ein beliebtes Angriffsziel von Hackern. Es empfiehlt sich, eine Übersicht anzulegen, bei welchen Online-Konten Sie registriert sind. Dazu notieren Sie jeweils Ihren Benutzernamen und das Passwort. Für jeden Ihrer Online-Accounts sollte es ein eigenes und vor allem starkes sein, also mindestens 14 Zeichen lang und aus zufällig angeordneten Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehend.

Sie können auch einen Passwort-Manager zu Hilfe nehmen. Soweit möglich, sollten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Damit benötigen Sie dann zum Einloggen nicht nur Ihr Passwort, sondern auch einen extra vom Anbieter generierten Code. Ändern Sie Ihre Passwörter regelmäßig. Eine Gelegenheit dazu bietet sich zum Beispiel, wenn Ihnen eines entfallen ist. Am zweiten Juli wird in den Vereinigten Staaten von Amerika der Habe-ich-vergessen-Tag gefeiert. Das wäre doch ein schöner Anlass, sich als Investition in die Kontensicherheit ein paar neue Passwörter auszudenken.

Die Kolumne „Mein guter Rat“ erscheint online mittwochs.