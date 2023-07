Mein guter Rat Worauf man bei den Wohnkosten achten sollte

Heimat ist in dir innen, oder nirgends. So sah es der Schriftsteller Hermann Hesse. Doch auch wer diesen Zustand des Zuhauseseins erreicht hat, braucht ein gegenständliches Dach über dem Kopf. Das zu finden ist angesichts des Berliner Wohnungsmangels schwer, besonders wenn es sich um die erste eigene Bleibe handelt.

Da ist die halbe Miete schon zu wissen, worauf man achten sollte. Maßgeblich sind die Gesamtkosten, denn zur Kaltmiete kommen Betriebs- und Nebenkosten wie für die Heizung und Warmwasser hinzu. Welche Laufzeit wird im Mietvertrag angegeben? Ist eine Staffelung der Miete festgelegt, sodass sich der Betrag in vorher festgelegten Zeiträumen automatisch erhöht?

Wer soziale Leistungen erhält, schließt den Mietvertrag erst nach Zustimmung der Behörden ab. Dörte Elß, Chefin der Berliner Verbraucherzentrale

Wichtig: Wer soziale Leistungen erhält, schließt den Mietvertrag erst nach Zustimmung der Behörden ab. Das Übergabeprotokoll unterschreiben Mieter und Vermieter bei der Schlüsselübergabe. Es enthält sämtliche Mängel und Angaben zur Behebung. Nicht vergessen, die aktuellen Zählerstände von Strom, Wasser und Gas/Wärme darin einzutragen! Diese braucht auch der Versorger beim Abschluss des Stromvertrages.

Um Telefon und Internet nutzen zu können, ist ein Telekommunikations-Vertrag nötig. Wer eine neue Wohnung bezieht, muss sich mit einer Bescheinigung des Vermieters beim Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt anmelden. Auch einen Nachsendeantrag bei der Post zu stellen, ist sinnvoll. Wenn keine Befreiung erfolgt, muss der Rundfunkbeitrag gezahlt werden. Das ausgefüllte Formular der Sozialbehörde erhält die Beitragsservicestelle.

Wichtig sind Versicherungen: Schäden, die in der eigenen Wohnung entstehen, zahlt die Hausratversicherung, die private Haftpflichtversicherung jene in der Nachbarwohnung. Für Berliner Schulabgänger beginnen in Kürze die letzten großen Ferien. Nun brechen sie auf zu neuen Zielen. Die erste eigene Wohnung ist bestimmt eines davon.

