Messe für Elektromobilität in Berlin Transporter und Sportwagen zum Probefahren

Tesla und Nio sind schon da, wo andere noch hinwollen: Alle ihre Wagen fahren komplett elektrisch. Die Autobauer aus den USA und China gehören zu 20 Ausstellern am „4. eFleetDay“ in Siemensstadt. Am 31. Mai ab 12 Uhr werden auf dem Gelände der Berliner Sortimo-Niederlassung, Paulsternstraße 13, neue Fahrzeug-Entwicklungen unteranderem von Tesla, VW, Porsche und Peugeot zu sehen sein, vom Sportwagen bis zum Transporter. Mercedes-Benz hat seinen E-Sprinter angekündigt.

Die Messe richtete sich bislang immer an ein Fachpublikum, also an Betreiber von Fuhrparks, an Handwerksunternehmen und Logistiker. Diesmal möchte Benjamin Simon vom Ausrichter, dem Caterer und Gebäudedienstleister ISS, ein breiteres Publikum ansprechen. Dabei sind Elektroautos für viele private Autofahrer immer noch unbekanntes Terrain. „Wichtige Themen sind urbane Mobilität und der Ausbau der Ladeinfrastruktur“, sagt Simon. „Und was passiert eigentlich in Richtung Wasserstoff?“

Zum ersten Mal dabei sind die chinesischen Hersteller Nio (Pkw) und Maxus (Nutzfahrzeuge und SUV). Auch die Mobilitätsanbieter Miles und Tier geben Einblick in ihre Pläne für die Hauptstadt. Als prominente Redner und Gäste haben sich Hertha-BSC-Präsident Kay Bernstein und Vattenfall-Deutschland-Chef Christian Barthélémy angekündigt.

Simon erwartet rund 700 Besucher auf dem 15.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände. Wer dabei sein möchte, sollte sich auf der E-Fleet-Seite vorab anmelden, das Messe-Programm ist kostenlos. Am Tag darauf, dem 1. Juni, treffen sich die Branchenprofis dann schon wieder im Roten Rathaus. Dort eröffnet die neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) die E-Mobility-Konferenz 2023. Dafür können sich Interessierte noch bis zum 22. Mai anmelden.