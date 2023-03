Mini-Filialen für die Berliner Innenstadt Ikea eröffnet neues Planungsstudio in Steglitz

Der schwedische Möbelhändler Ikea eröffnet ein neues Planungsstudio in der Schlossstraße in Berlin-Steglitz. Die Filiale soll einen Ausstellungsraum mit 480 Quadratmetern Fläche umfassen, in der sich Verbraucher:innen bei der Planung von Küche, Schlaf- und Wohnzimmer beraten lassen können.

Im Gegensatz zu den größeren Einrichtungshäusern kann die Kundschaft die Ware hier nicht direkt mitnehmen. Im Ausstellungsraum ist es aber zum Beispiel möglich, Möbel zu testen, die im Webshop oder in der App des Händlers verfügbar sind.

Ein Angebot für die City-Kundschaft

Ikea betreibt bereits drei Planungsstudios in der Hauptstadtregion. Die ersten wurden vor etwa zweieinhalb Jahren in Pankow und Potsdam eröffnet. In Reinickendorf gibt es seit 2021 ein Studio in einem Shoppingcenter. Es gehe darum, die Kundinnen und Kunden „dort zu treffen, wo sie wohnen, arbeiten und leben“, sagte Nele Bzdega, die Expansionsmanagerin von Ikea Deutschland. Viele Einzelhändler versuchen heute, ihrer Kundschaft mehrere Kanäle für Kommunikation und Vertrieb anzubieten.

Ikea ist seit 1974 in Deutschland vertreten und betreibt heute Einrichtungshäuser an 54 Standorten. Bundesweit beschäftigt das Unternehmen etwa 19.270 Menschen.

Zur Startseite