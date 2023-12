Nachfolge gefunden Malte Bädelt wird Vorstandsmitglied der Gewobag

Der Aufsichtsrat der Gewobag hat in seiner Sitzung am Dienstag Malte Bädelt zum Vorstandsmitglied des Unternehmens ernannt. Bädelt wird am 1. Januar 2024 seine Tätigkeit als Vorstand für das operative Geschäft aufnehmen und damit die Nachfolge von Snezana Michaelis antreten.

Der 43-Jährige ist Diplom-Psychologe und verantwortet seit 2020 den Bereich Personal und Organisation der Gewobag. Außerdem ist er seit September 2023 Geschäftsführer der Gewobag Vermögensverwaltung und Betriebsgesellschaft. Bädelt setzte sich in einem Auswahlverfahren mit 80 Bewerbern durch und wird die Gewobag gemeinsam mit Markus Terboven führen. Terboven leitet seit 2008 als kaufmännischer Vorstand das Unternehmen und verantwortet Bereiche wie Finanzen, Digitalisierung und strategische Unternehmensentwicklung.

Dauernd gibt es Beschwerden über die Gewobag

Anke Brummer-Kohler, Aufsichtsratsvorsitzende, äußerte sich erfreut über die Wahl: „Herr Bädelt ist ein innovativer und erfahrener Stratege. In Zeiten wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Herausforderungen übernimmt er eine anspruchsvolle Rolle in einem der größten Immobilienunternehmen der Hauptstadt und bundesweit.“

Die Gewobag plant bis 2030 eine Erweiterung ihres Wohnungsbestands um etwa 10.000 Einheiten durch Neubau. Mit über 74.000 Wohnungen und mehr als 130.000 Mieter:innen zählt das landeseigene Wohnungsbauunternehmen zu den größten der Hauptstadt und bundesweit.

Von den landeseigenen Wohnungsunternehmen ist es aber auch eines mit den meisten Problemen. Bausenator Christian Gaebler (SPD) hatte bei einer Veranstaltung im Oktober zu Beschwerden von Mieter:innen des landeseigenen Wohnungsunternehmen gesagt: „Das, was an Beschwerden bei uns in der Senatsverwaltung ankommt, ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, aber da steht in der Regel Gewobag drauf.“ Er deutete damals auch an, dass die Senatsverwaltung versuchen werde, im Zuge des Vorstandswechsels bei der Gewobag „eine neue Philosophie in das Haus“ zu bringen.