Neue Verbindung ab November Eurowings fliegt vom BER nach Dubai

Ab November bietet Eurowings eine Direktverbindung vom BER nach Dubai an. Bereits am 30. Oktober soll die erste Maschine abheben. Tickets für den knapp sechseinhalb stündigen Flug kosten über die Internetseite der Airline zwischen 180 und 750 Euro. Aktuell ist viermal die Woche, jeweils um kurz nach sieben, ein Flug in die Vereinten Arabischen Emirate angesetzt.