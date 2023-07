Neuer Ifa-Chef Von Samsung zur Funkausstellung

Der frühere Deutschlandchef von Samsung, Leif-Erik Lindner, hat diese Woche seinen Job bei der Ifa Management GmbH angetreten, die Anfang September erstmals die Funkausstellung veranstaltet. Im Oktober soll Lindner dann den Briten Oliver Merlin als Geschäftsführer ablösen.

Merlin war vom Londoner Eventkonzern Clarion im vergangenen Herbst an die Spitze der neuen Ifa-Gesellschaft berufen worden, ein Joint-Venture von Clarion und der Gesellschaft für Unterhaltungselektronik gfu. Die Ifa Management GmbH löst die Messe Berlin GmbH als Veranstalter ab und hat sich langfristig zum Ifa-Standort Berlin bekannt.

Lindner war mehr als 15 Jahre für Samsung Electronics Deutschland tätig, zuletzt als Vice President für Consumer Electronics. Er kennt sich also aus in der Branche, hat indes eher weniger Messerfahrung. Die früheren Ifa-Direktoren Jens Heithecker und Dirk Koslowski sind von der Messe Berlin zu Clarion gewechselt und maßgeblich an der Neuaufstellung der Ifa beteiligt.

Die Auslastung der ersten Veranstaltung in neuer Regie ist angeblich groß, bis auf den italienischen Kaffeeautomatenkonzern De’ Longhi sind alle großen Marken aus der Unterhaltungselektronik und Hausgeräte-Industrie sowie des Handels vertreten. Die Ifa findet vom 1. bis 5. September auf dem Messegelände statt. (alf)