Pandemie überstanden Die Messe Berlin sieht sich gut erholt – und sucht eine Chefin

Die landeseigene Messe Berlin sieht sich nach Corona zurück auf Wachstumskurs und hat 2022 einen Umsatz von 354 Millionen Euro erzielt. Das ist die Größenordnung, die 2018, im letzten geraden Jahr vor der Pandemie, erreicht wurde. Nur in den geraden Jahren finden die Schienenmesse Innotrans und die Luftfahrtschau Ila statt, weshalb der Umsatz dann deutlich höher liegt als in ungeraden Jahren.

Wie viel die Messe Berlin GmbH 2022 mit der Veranstaltung von Messen und Kongressen erwirtschaftet hat, teilte das Unternehmen nicht mit. Auf die Coronahilfen des Landes Berlin, sowie den Bau und Betrieb eines Impfzentrums und die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine, entfällt schätzungsweise der größte Teil des Umsatzes.

In den ersten beiden Pandemiejahren war die Messegesellschaft mit mehr als 200 Millionen Euro vom Eigentümer gestützt worden: Knapp 100 Millionen Euro gab es vom Land Berlin an Zuschüssen und weitere gut 100 Millionen Euro an Darlehen. 2021 setzte die Messe 160 Millionen Euro um und kam dabei auf einen Verlust von rund 50 Millionen Euro. Für 2022 wird nun ein Umsatz von 354 Millionen Euro gemeldet und ein „kleiner operativer Verlust“.

„Die sehr positive Geschäftsentwicklung steht auf zwei stabilen Säulen: Dem Veranstaltungsgeschäft, das mit Wegfall der coronabedingten Schutzvorschriften ab April 2022 stark zurückgekehrt ist und dem Einsatz der Messe Berlin als Krisenhelferin für die Stadt“, kommentierte Geschäftsführer Dirk Hoffmann die Zahlen. Nach dem Rücktritt von Martin Ecknig im November leitet Hoffmann das Unternehmen mit 800 Mitarbeitenden allein. Aufgrund von Compliance-Vorwürfen und des Verdachts auf Vetternwirtschaft hatten im vergangenen Jahr erst der Aufsichtsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf und dann auch Ecknig als Vorsitzender der Geschäftsführung ihre Posten aufgeben müssen.

„Das Kerngeschäft der Messe Berlin ist intakt und hat volle Fahrt aufgenommen“, ließ sich der neue Aufsichtsratsvorsitzende Eric Schweitzer zitieren. Schweitzers Suche nach einer oder einem neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung befindet sich auf der Zielgeraden. Auf der Sitzung im Mai möchte der Aufsichtsrat die Personalie beschließen. Nachdem Jana Dewitz, Marketingchefin der Messe Berlin, aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht, galt zuletzt Katharina C. Hamma als Favoritin. Hamma gehörte bis 2018 zur Geschäftsführung der Kölnmesse.

Zur Startseite