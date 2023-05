Pop-Up-Büro der IHK Kammer eröffnet temporäre Außenstelle in Hellersdorf

Die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) eröffnet am 1. Juni in Hellersdorf ihr erstes „Pop-Up-Büro“. In der temporären Außenstelle können sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf über die Angebote der Kammer informieren, zu unternehmerischen Fragen beraten lassen oder mit anderen Firmen vernetzen.

Beratungstermine können online über die Internetseite der IHK gebucht werden. Immer donnerstags lädt die IHK Unternehmerinnen und Unternehmer des Bezirks ein, sich beim „After-Work“-Treffen zu vernetzen. Das rund sechs Quadratmeter große Pop-Up-Büro steht bis zum 30. Juni auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Zur Eröffnung am Donnerstag mit IHK-Präsident Sebastian Stietzel werden auch Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) sowie Kathrin Rüdiger, Leiterin der Wirtschaftsförderung in Marzahn-Hellersdorf, erwartet. Von den insgesamt mehr als 320.000 Mitgliedsunternehmen der IHK Berlin haben rund 13.000 ihren Unternehmenssitz in Marzahn-Hellersdorf.