Protest gegen Amazon-Tower Aktivisten verbreiten Video mit angeblicher Jeff-Bezos-Botschaft

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist mittlerweile vieles möglich. Man kann täuschend echt wirkende Videos von Menschen und ihrer Sprache generieren. Und sie so Dinge sagen lassen, die sie in Wirklichkeit nie gesagt haben.

Ein Bündnis namens „Berlin versus Amazon“ hatte vergangene Woche ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem Jeff Bezos, Gründer des Handelskonzerns und viertreichster Mensch der Welt, verkündet, dass er unlängst bei einem Berlin-Besuch eine Wandlung durchgemacht habe. Er habe erkannt, dass eine sozial-ökologische Transformation von Amazon dringend nötig sei.

In dem Video verkündet die Stimme, die wie die von Bezos klingt: „Wir werden uns verpflichten, allen unseren Arbeitnehmern einen existenzsichernden Lohn zu zahlen, ihre Gewerkschaften und unabhängigen Betriebsräte zu respektieren und auch keine Steuern mehr zu hinterziehen.“ Außerdem behauptet die angebliche Bezos-Stimme, in einer Schlange bei einer Friedrichshainer Wohnungsbesichtigung gestanden zu haben und nicht ins Berghain gekommen zu sein.

In dem Video der Gruppe „Berlin VS Amazon“ sieht man Amazon-Gründer Bezos mit Motiven aus Berlin-Friedrichshain. © Screenshot: TSP/Berlin VS Amazon

Besonders authentisch wirkt das nicht. Einerseits, weil die Schnittbilder unecht aussehen, andererseits, weil die Aussagen abstrus erscheinen. Immerhin steht Amazon seit Jahren für seine Arbeitsbedingungen und die Abwehr von Betriebsratsgründungen in der Kritik. Richtig realistisch soll es aber wohl auch gar nicht wirken. Das sagt David, einer der Initiatoren. Fake-Videos seien ein „heikles Instrument“, aber in diesem Fall „moralisch vertretbar“.

Das Bündnis „Berlin versus Amazon“ besteht aus verschiedenen aktivistischen Gruppen und kämpft gegen die geplante Amazon-Niederlassung im East Side EDGE Tower in Friedrichshain-Kreuzberg. Das 142 Meter hohe Bürohaus soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. 28 der insgesamt 35 Etagen werden voraussichtlich an Amazon vermietet.