Senatorin und SPD-Chefin Franziska Giffey „Wir konnten nicht einfach so weitermachen“

Frau Giffey, Sie hatten immer den Wohnungsbau als zentrale Frage Berlins bezeichnet, viele dachten deshalb, sie würden nach dem Regierungswechsel dieses Ressort übernehmen. Jetzt sind sie Wirtschaftssenatorin. Wie kam es zum Sinneswandel?

Mein Vorgänger Stephan Schwarz hatte für sich die persönliche Entscheidung getroffen, dass er nicht weitermachen will. Er hat mich gebeten, seine Nachfolge zu übernehmen, weil wir zusammen viel angestoßen haben.

Sie hätten auch ablehnen können. Gab es inhaltliche Gründe?

Berlin steht vor zwei großen Zukunftsfragen: Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Aber auch: Wie wird Berlin zur klimaneutralen Stadt? Die Finanzierung dafür haben wir im Koalitionsvertrag mit einem Sondervermögen unterlegen können, das es in dieser Form und Größe in keinem anderen Bundesland gibt. Die Wirtschaft wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Wissen Sie, Klaus Wowereit stand für die Kultur in Berlin, Michael Müller für die Wissenschaft und ich hatte schon bei meinem Amtsantritt als Regierende gesagt: Ich möchte gern, dass Berlin zu einem der wirtschaftsstärksten und wettbewerbsfähigsten Standorte in Europa wird.

Während der Koalitionsverhandlungen wurde spekuliert, Sie könnten Wirtschaftssenatorin werden, weil man auf diesem Posten Geld verteilen und gute Nachrichten verbreiten kann. Als gute Ausgangslage für Wahlen in drei Jahren.

In den letzten Wochen und Monaten habe ich eine Vielzahl von Unterstellungen erlebt. Manche davon schlossen sogar aus, dass ich mich politisch engagiere, weil ich eine gute Entwicklung dieser Stadt im Blick haben könnte. Selbst meine Entscheidung, einen Schritt zurückzutreten, ist von einigen als Postenkleberei gewertet worden. Auf diese Idee muss man erstmal kommen! Abgesehen davon: Das Wirtschaftsressort wird auch nicht einfach werden…

…wie Ihr Kollege im Bund, Robert Habeck, gerade erlebt.

Ja, die Energie- und Wärmewende-Themen sind extrem schwierig. Die meisten Menschen möchten keine Veränderungen, sie möchten Sicherheit, Beständigkeit. Da fliegen einem nicht die Herzen zu. Die Leute fürchten, dass sie bei den nötigen Veränderungen unter die Räder kommen und ihren hart erarbeiten Wohlstand verlieren. Das muss man ernst nehmen, wenn die Transformation gelingen soll. Deshalb bauen wir unsere Förderprogramme und Beratungen aus, um die Menschen in diesem Prozess gezielt unterstützen zu können und die soziale Dimension nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Bedarf ist riesig.

Ihr erster Unternehmensbesuch als Senatorin führte Sie zur Berliner Stadtreinigung. Warum? Gibt sicher glänzendere Termine.

Weil ich ein Zeichen setzen wollte. Es ist wichtig, unseren großen Landesunternehmen den Rücken zu stärken. Sie sorgen dafür, dass diese Stadt jeden Tag funktioniert. Bei der Wahl wurde deutlich, dass eine funktionierende und lebenswerte Stadt die Berlinerinnen und Berliner besonders umtreibt. Dazu zählt auch Sauberkeit. Die BSR, deren Aufsichtsratsvorsitzende ich qua Amt werde, hat dabei eine Schlüsselrolle.

Warum ist Berlin so dreckig? Sind die Berliner solche Ferkel oder funktionieren die Verwaltungsstrukturen nicht?

Die Strukturen funktionieren schon sehr, sehr gut. Die BSR und auch Alba machen einen tollen Job. Wir leben in einer 3,8-Millionen-Metropole, da fällt natürlich viel Müll an. Ich stelle aber bei einigen eine Alles-Egal-Haltung fest, die man sich in einem kleinen Dorf, wo es mehr soziale Kontrolle gibt, nicht erlauben könnte.

Müll hat eine Magnetwirkung: Wo schon welcher liegt, kommt noch mehr dazu. Deshalb braucht es vor allem auch Angebote zur Entsorgung. Es ist wichtig, dass die BSR wieder zuständig wird für den Sperrmüll, die Bezirke sind damit allein überfordert. Die Menschen müssen aber auch achtsamer mit ihrer Stadt umgehen. Umweltschutz fängt mit Müllvermeidung an.

Berlin hat sich wirtschaftlich zuletzt gut entwickelt, ein Jahrzehnt der Start-ups liegt hinter uns. Heute gründet mancher lieber in Warschau, weil sich auch die Gewerbemieten in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt haben. Wie bleibt Berlin attraktiv?

Wir sind immer noch Start-up-Metropole-Nummer eins in Deutschland, zählen zu den wichtigsten in Europa. Wir hatten über 500 neue Gründungen im vergangenen Jahr, gut 5 Milliarden Euro an Risikokapital floss an Start-ups in Berlin. Ja, die Konkurrenz schläft nicht, aber wir auch nicht. Mit der Start-up Agenda, die wir zusammen mit der Community erarbeitet haben, gehen wir gezielt die Herausforderungen an. Dazu gehören auch der steigende Fachkräftebedarf und das notwendige Raumangebot. Für die ganz jungen Unternehmen, die in der ersten Phase vielleicht ein, zwei Räume brauchen, entstehen neue Gebäude, auch in direkter Nachbarschaft zu unseren Wissenschaftseinrichtungen.

Erst vorvergangene Woche haben wir den Grundstein für das FUHUB in Dahlem gelegt. Dort werden Büros und Laborflächen für Unternehmen gebaut, die sich aus der Freien Universität ausgründen. Wir brauchen aber auch Raum für Unternehmen, die im Wachstum sind und mehr Platz benötigen. Da bieten unsere elf über die ganze Stadt verteilten Zukunftsorte viel Potenzial, ob im CleanTechPark Marzahn oder an den ehemaligen Flughäfen Tempelhof und Tegel. Wir sind bei weitem nicht am Ende der Möglichkeiten. Die Botschaft ist: Wir wollen Wirtschaftswachstum, Neuansiedlungen und Unternehmensgründungen, und wir unterstützen, wo wir können.

Die SPD will auch eine Ausbildungsplatzumlage, es wird schon am Gesetz gearbeitet, Unternehmen, Kammern und Verbände sind dagegen. Wie stehen Sie persönlich dazu?

Ich habe dazu eine sozialdemokratische Haltung: Eine starke Wirtschaft und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich bei Firmenbesuchen frage, wie’s geht, höre ich immer: Wir haben Fachkräftemangel. Wenn das so ist, muss man schauen, wie man die Fachkräfte ausbildet, die man braucht. Daher finde ich unsere Vereinbarung gut, die lautet: Bis 2025 werden 2000 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen. Dabei wollen wir die Wirtschaft unterstützen, gegebenenfalls auch mit Fördermitteln und in einem Ausbildungsbündnis. Klappt das nicht, kommt die Abgabe. Wir haben es lange genug mit unverbindlichen Bitten versucht.

Sie hatten das Thema Klimaneutralität angesprochen: Dafür sollen in einem Sondervermögen bis zu zehn Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Wie viel wird davon in die Wirtschaft investiert?

Das Sondervermögen muss erstmal mit einem Gesetz errichtet werden und wir müssen das im Parlament begründen. Das Geld soll dann in die vier Bereiche energetische Gebäudesanierung, Verkehrswende, Energieversorgung und Transformation der Wirtschaft fließen. Ein veritabler Teil wird also auch in der Wirtschaftsverwaltung laufen.

Worein soll das Geld investiert werden?

Ich bin sehr dafür, dass wir nicht die Welt neu erfinden, sondern an bestehende, erfolgreiche Programme andocken. Wir haben einen riesigen Run auf unsere bestehenden Programme zur Solarförderung und energetischen Gebäudesanierung. Mit zusätzlichem Geld können wir schnell für deutlich mehr Schub sorgen. Aber ich will auch gemeinsam mit den Verbänden und Unternehmen schauen, welche konkreten Bedarfe für zusätzliche Maßnahmen bestehen. Außerdem müssen wir dem großen Beratungsbedarf gerecht werden: Wir haben im vergangenen Jahr die Koordinierungsstelle für Energieeffizienz und Klimaschutz in Betrieben gestartet, die sind im Moment zu gering ausgestattet. Da müssen wir noch mehr machen.

Eines ihrer größten, zeitnahen Projekte ist der Rückkauf von Gasag und Fernwärmenetz. Gibt es einen Zeitplan?

Vattenfall hat im Dezember seine Veräußerungsabsichten für die Wärme Berlin AG konkretisiert und einen strukturierten Prozess für alle Bieter begonnen. Berlin hat im Rahmen dieses Verfahrens im Januar sein Interesse am Erwerb der Fernwärme formal bekundet. In solchen Verfahren herrscht üblicherweise Vertraulichkeit, daher kann ich dazu aktuell keine weiteren Details nennen.

Gibt es eine finanzielle Schmerzgrenze für das Land Berlin, ab der Sie sagen würden, das machen Sie nicht mit?

Ja, na klar. Wir haben die Wirtschaftlichkeit fest im Blick und gehen verantwortungsvoll mit Steuermitteln um. Wir haben das Ziel, dass wir die Fernwärme nach Hause holen. Denn eins ist klar: Berlin wird nicht klimaneutral, wenn die Wärmeversorgung nicht klimaneutral ist. Der Gebäudesektor verursacht mehr als 40 Prozent des Berliner CO₂-Ausstoßes, die Fernwärme fast 20 Prozent. Deshalb ist der schnelle und effiziente Umbau der Fernwärme ein ganz wichtiger Hebel zur Klimaneutralität.

Zur Person Franziska Giffey wurde 1978 in Frankfurt (Oder) als Tochter einer Buchhalterin und eines KfZ-Meisters geboren. Sie wuchs gemeinsam mit ihrem Bruder in Briesen (heute Kreis Oder-Spree) auf, studierte in Berlin an der Humboldt-Universität zunächst auf Lehramt, dann Verwaltungsrecht an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR). Seit 2001 ist sie Diplom-Verwaltungswirtin. Ein Doktortitel, den sie berufsbegleitend an der FU Berlin erworben hatte, wurde ihr im Juni 2021 entzogen. Giffey ist verheiratet und hat einen Sohn. In die SPD trat Giffey 2007 ein. 2014 wurde sie Kreisvorsitzende in Neukölln. Seit November 2020 ist sie mit Raed Saleh Landesvorsitzende. Ihr erstes großes Amt, Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, bekleidete Giffey von 2015 bis 2018. Dann wurde sie im Kabinett von Angela Merkel (CDU) Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im September 2020 holte Giffey als Spitzenkandidatin das Direktmandat für den Wahlkreis Neukölln 6 und wurde im Dezember 2021 zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt. Nach der Wiederholung der Wahl am 2. Februar 2023 führte Giffey die SPD in die Koalition mit der deutlich stärkeren CDU, damit musste sie ihr Amt an Kai Wegner abgeben. Giffey ist seit Ende April Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Bürgermeisterin von Berlin, also Wegners Stellvertreterin.

Die Endkundenpreise werden Sie auch mit einer Rekommunalisierung kaum vergünstigen können.

Die Preise für Energie werden insgesamt nicht auf das Vorkrisenniveau zurückkehren und auch die Energiewende hat Auswirkungen auf die Preise, das stimmt. Aber wir können die Preisentwicklung bei der Fernwärme unmittelbar beeinflussen. Wir haben hier das größte Fernwärmenetz in Westeuropa. Die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass wir als Politik für eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung sorgen.

Lohnt der Rückkauf überhaupt? Berlin wird massiv investieren müssen, um das Fernwärmenetz zukunftstauglich zu machen.

Die Wärmeversorgung zukunftsfähig und nachhaltig umzubauen, ist eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge, darum lohnt sich ein unmittelbarer Einfluss des Landes in jedem Fall. Wir erinnern uns alle an den letzten Sommer, als plötzlich die große Abhängigkeit bei der Energie zum Thema wurde. Gerade Berlin hing sehr an der Raffinerie in Schwedt und damit an Russland. Der Rückkauf ist also auch eine Frage der Versorgungssicherheit und der preislichen Entwicklung für die Kunden.

Eine Wiederbelebung des Kongresszentrums ICC war die Herzensangelegenheit Ihres Vorgängers, binnen vier Jahren wollte er eine Lösung für das Kongresszentrum ICC finden. Ihm schwebte ein neues Centre Pompidou vor, ein Kulturort. Wie ist ihr Zeitplan?

Stephan Schwarz und ich waren ja damals gemeinsam in Paris und während dieser Reise ist diese Überlegung gewachsen. Ich unterstütze diesen Plan! Wir bereiten jetzt einen internationalen Konzeptwettbewerb für das ICC vor und wollen 2024 damit starten. 2025 sollen die Wettbewerbsbeiträge eingehen und dann die Entscheidung für ein Konzept 2026 fallen, sodass wir bis Ende dieser Legislatur in die Umsetzung gehen können. Wichtig ist mir: Wir wollen nicht nur die Räumlichkeiten sanieren, sondern brauchen ein tragfähiges Finanzierungs- und Betreiberkonzept. Das wollen wir als Land Berlin zusammen mit privaten Partnern machen. Wir wissen, dass es weltweit Interessenten für die Entwicklung solcher ikonischen Orte gibt und wir wollen sie in einem offenen Verfahren finden.

Wie deuten Sie den Ärger der CDU um die Berufung des Potsdamer IHK-Chefs Mario Tobias zum Chef der Messe?

Es ist keine Entscheidung aus dem Bauch heraus für den neuen Messe-Chef getroffen worden. Ganz im Gegenteil: Es wurde ein sehr umfassendes, professionelles Verfahren aufgesetzt, das es so bei der Messe noch nicht gegeben hat. Gerade, weil das vorherige Besetzungsverfahren so stark in der Kritik stand. Schon Ende letzten Jahres wurde das Verfahren begonnen, eine professionelle Agentur beauftragt und eine Findungskommission eingesetzt, die einen fast fünfmonatigen Assessment-Prozess durchführten.

Das ist minutiös dokumentiert. Die beste und überzeugendste Gesamtperformance lieferte Prof. Dr. Mario Tobias, und die Entscheidung für ihn im Aufsichtsrat war am Ende einstimmig. Dieses Verfahren wegen des Regierungswechsels zu stoppen, hätte massiven Schaden für die Messe bedeutet. Darüber habe ich auch mit Kai Wegner und Stefan Evers gesprochen und sie haben der Besetzung dann zugestimmt.

Teile Ihrer Partei machen Sie als Hauptschuldige an der Wahlschlappe verantwortlich. Sehen Sie auf dem Parteitag kommende Woche Grund für Selbstkritik?

Die letzten Monate waren keine leichte Zeit für die SPD und auch nicht für mich. Der Ursprung von allem war, dass es überhaupt zur Wiederholungswahl gekommen ist, allein diese Tatsache wurde auch der SPD angelastet. Ich selbst bin auch Betroffene der Wahl von 2021, denn ich bin als Kandidatin neu für diesen Senat angetreten. Das vergangene Jahr war dann von vielen Krisen geprägt – Corona, Krieg, über 380.000 Geflüchtete aus der Ukraine, Inflation, Energiekrise.

Wir haben es geschafft, diese schwierigen Situationen zu bewältigen und Berlin gut durch Herbst und Winter zu bringen. Dennoch gab es bei Vielen in der Stadt das Gefühl, dass andere Probleme nicht ausreichend angegangen wurden, vor allem bei innerer Sicherheit, beim Verkehr, beim Wohnungsbau oder der Verwaltungsreform. Da ist es natürlich auch bitter, wenn man dafür nur eineinhalb statt fünf Jahre Zeit hat und diese kurze Zeit zudem von Krisen und Auseinandersetzungen im Wahlkampf bestimmt wird. Jetzt müssen diese Zukunftsfragen für unsere Stadt umso entschlossener angegangen werden.

Die ganze Partei muss selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, dass das rot-grün-rote Bündnis eine viertel Million Stimmen verloren hat. Giffey über die Wahlniederlage der SPD

Aber Sie haben diese Wahl als Spitzenkandidatin doch mit verloren.

Natürlich muss man sich fragen, woran das gelegen hat. Ich habe in den Außenbezirken immer wieder die Rückmeldung bekommen: Frau Giffey, wir finden gut, was Sie machen, aber Sie gehen wieder mit den Grünen und Linken zusammen und das wollen wir nicht, deshalb wählen wir die CDU. Die ganze Partei muss selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, dass das rot-grün-rote Bündnis eine viertel Million Stimmen verloren hat und die SPD allein 52.000 Stimmen an die CDU.

Es ist uns nicht gelungen wichtige Themen wie Wohnungsbau, innere Sicherheit, eine ausgewogene Verkehrspolitik oder die funktionierende Stadt in der alten Koalition ausreichend zu adressieren. Das ist die Selbstkritik, die ich habe. Deshalb hat der geschäftsführende Landesvorstand auch die Verhandlungen mit der CDU empfohlen. Wir konnten nicht einfach so weitermachen.

Für die Koalition mit der CDU: Franziska Giffey und Raed Saleh müssen ihre Position auf dem Landesparteitag am Wochenenden verteidigen. © picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

Aktuell besteht der SPD-Landesvorstand fast nur aus Amtsträgern, Senatorinnen wie Ihnen, dem Fraktionsvorsitzenden, einer Stadträtin. Sind Sie künftig für die Trennung von Amt und Mandat?

Wir müssen darüber nachdenken, welche inhaltlichen, strukturellen und organisatorischen Veränderungen wir vornehmen müssen, um den geschäftsführenden Landesvorstand künftig breiter aufzustellen. Ich bin aber gegen eine grundsätzliche Trennung von Amt und Mandat. Regierungsarbeit und Parteiarbeit sollten nicht zwei voneinander getrennte Welten sein. Hier braucht es eine Verzahnung. Auf diesem Parteitag geht es aber nicht um Personaldebatten, sondern um die Aufarbeitung des Wahlergebnisses.

Wir haben dafür eine „Wahlen-Wieder-Gewinnen-Kommission“ mit Mitgliedern der Partei, aber auch mit externen Experten eingesetzt. Das Wichtigste ist jetzt: Wir haben einen Koalitionsvertrag, der eine eindeutig sozialdemokratische Handschrift trägt. Eindeutig. Auf dessen Umsetzung müssen wir uns konzentrieren und gute Arbeit leisten, die mit der SPD verbunden wird. Dann können wir 2026 auch wieder erfolgreicher sein.

Haben Sie zum Abschied eigentlich noch etwas aus dem Rathaus mitgenommen?

Es gab am letzten Tag eine schöne Abschiedsrunde, über 200 Leute aus dem ganzen Haus sind gekommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir zum Abschied die Berliner Landesflagge geschenkt, die vom September bis Dezember 2022 während meiner Amtszeit auf dem Turm des Roten Rathauses wehte. Die Fahnen müssen nach einiger Zeit ausgetauscht werden, weil sie sonst zerfleddern. Meine Fahne ist jetzt gerahmt und bekommt einen Ehrenplatz in meinem Büro als Wirtschaftssenatorin.