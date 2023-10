Solaranlagen in Berlin Förderung jetzt auch für Kleingärten

Um noch mehr Berlinerinnen und Berliner bei der Nutzung der Solarkraft zu unterstützen, erweitert die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe das Förderprogramm Solar Plus. Seit dem 2. Oktober können auch Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum und Pächter von Kleingärten 500 Euro Zuschuss zur Beschaffung eines Steckersolargerätes erhalten. Bisher waren nur Mieterinnen und Mieter antragsberechtigt.

Im Programm stehen sieben Millionen Euro zur Verfügung. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich digital über die Internetseite der IBB Business Team GmbH (IBT).

„25 Prozent Solarstrom Made in Berlin ist unsere Zielmarke und auf diesem Weg zählt jedes Dach, ob klein oder groß, jeder Balkon und jede Gartenlaube“, teilte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit. 4863 Solaranlagen wurden im ersten Halbjahr in Berlin installiert, das waren mehr als im gesamten Jahr 2022. Jetzt kommen „auch über 100.000 Eigenheime und 71.000 Gartenlauben dazu“, freute sich Giffey.

Zu beachten ist, dass der Förderantrag vor dem Kauf des Steckersolargeräts erfolgen muss. Speicher werden nicht gefördert. Die Förderung von mehreren Steckersolargeräten (Erstwohnsitz und gepachteter Garten) sei möglich. Kleingartenpächter brauchen die Zustimmung des Grundstückseigentümers, wenn das Steckersolargerät auf Dachflächen installiert wird. Eine Zustimmung ist nicht notwendig, wenn das Gerät an Terrassen, Zäunen, Fassaden oder ebenerdig angebracht oder aufgestellt wird.

Im Jahr 2022 sind 3700 Solaranlagen mit einer Leistung von 32,9 Megawatt Peak (MWp) installiert worden. Das entspricht einem Plus von rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil vom Solarstrom am Berliner Strommix stieg damit auf 3,5 Prozent. Die Gesamtzahl der Solaranlagen in Berlin beträgt nach Angaben der Senatsverwaltung gut 20.000.