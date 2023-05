Spargelbauern unter Druck Oxfam wirft Supermärkten „ruinös niedrige Preise“ vor

Spargel hat derzeit Hochkonjunktur und kommt in Berlin und Brandenburg vielerorts auf den Tisch – auch, weil das Gemüse nur für kurze Zeit zu haben ist. Die Saison, die im April begann, geht traditionell zum Johannistag am 24. Juni zu Ende. Viele Fragen drehen sich jetzt um die Preise: Die Kunden freuen sich, wenn sie fallen, die Bauern geben für die nächsten Wochen sehr unterschiedliche Prognosen ab. Und die Entwicklungsorganisation Oxfam wirft Supermärkten vor, den Anbaubetrieben „ruinös niedrige Preise“ zu diktieren – zulasten der Saisonarbeiter.

Die Aussagen zur Preisentwicklung und zur Angebotsmenge gehen zwischen Händlern und Beelitzer Spargelverein wegen des zu erwartenden Wetters auseinander. So rechnet etwa Obst- und Gemüsehändler Sven Schramm aus Berlin damit, dass der Preis für ein Kilo Spargel von zuletzt zehn Euro auf sechs Euro fallen wird. Er erwarte steigende Temperaturen ab diesem Montag, sodass der Spargel noch einmal wachse und dann auch rasch gestochen werden müsse, sagt Schramm.

Diese Ansicht teilt der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, nicht. „Ich glaube, dass in der Pfingstwoche der Spargelpreis nicht weiter fallen wird, sondern relativ konstant bleibt“, sagt er. Der Spargelbauer rechnet mit einem Preis von acht bis zehn Euro pro Kilo.

Die Temperaturen würden laut Wetterbericht wieder fallen, ein Überangebot werde es deshalb nicht geben, erklärt er. Im April habe zu wenig die Sonne geschienen, der Spargel sei deshalb „gemächlich“ gewachsen, aber nicht überbordend. Das bedeutet ihm zufolge gute Preise für die Bauern – und damit keine Tiefpreise für die Verbraucher.

Zum bevorstehenden Pfingst-Geschäft rechnet Jakobs mit einer deutlichen Umsatzbelebung, nach Pfingsten werde sich seiner Einschätzung zufolge die Nachfrage reduzieren. Sollte der Spargelpreis stark fallen, würden einige Bauern die Ernte beenden, wodurch sich die Preise wiederum regulierten, erklärte Jakobs.

Die Region Beelitz, südwestlich von Berlin und Potsdam, ist das größte Anbaugebiet in Brandenburg und hat eine lange Tradition. Zum Saisonstart hatte Jakobs gesagt, er rechne damit, dass sich die Anbaufläche für Beelitzer Spargel weiter verringern werde. Derzeit sind es ihm zufolge um die 1500 Hektar, zu Hochzeiten etwa im Jahr 2020 seien es rund 2000 Hektar gewesen.

Oxfam spricht von „unhaltbaren“ Arbeitbedingungen

In ganz Deutschland sind Saisonarbeitskräfte im Spargelanbau nach Angaben von Oxfam teilweise mit „unhaltbaren“ Arbeitsbedingungen konfrontiert. „Löhne werden systematisch gedrückt, viele Arbeiter sind mit einer kaum durchschaubaren Kombination aus Stunden- und Akkordlöhnen konfrontiert und berichten von schwer oder gar nicht erreichbaren Zielvorgaben“, sagte eine Oxfam-Sprecherin. Zuvor hatte der RBB über eine Oxfam-Studie zu dem Thema berichtet.

„Das sind keine Einzelfälle“, sagte Benjamin Luig von der Initiative Faire Landarbeit, die an der Studie mit beteiligt war. Beschäftigte klagten regelmäßig über falsche Angaben bei der Arbeitszeiterfassung, wodurch sie mehr arbeiten müssten, aber nicht mehr bezahlt bekämen. Lohndumping und massiver Leistungsdruck dürften kein Geschäftsmodell sein, so Luig.

Hinzu kommt laut der Oxfam-Sprecherin das Problem hoher Lohnabzüge durch überhöhte Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte. „Für eine Baracke ohne Küche verlangt einer der Betriebe 40 Euro pro Quadratmeter. Die durchschnittliche Kaltmiete in der Münchner Innenstadt liegt bei 23 Euro“, erklärte Steffen Vogel, Oxfam-Referent für globale Lieferketten und Menschenrechte im Agrarsektor.

Einen Betrieb in Brandenburg bezeichnete Oxfam als „skandalös“. Die Unterkünfte glichen Baracken, in den Zimmern wachse Schimmel. Die Verantwortung für diese unhaltbaren Arbeitsbedingungen sieht Oxfam auch bei den deutschen Supermärkten, die für Spargel „ruinös niedrige Preise“ zahlten. „Den Preisdruck geben die Betriebe nach unten weiter: an die Arbeiter auf den Feldern“, sagte ein Oxfam-Referent. Oxfam fordert deshalb, dass der Einkauf unter Produktionskosten verboten wird.

Laut dem RBB-Bericht prüft das Bundesarbeitsministerium, ob die Vorfälle systematischer Natur sind und gegebenenfalls eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen erforderlich ist. Grundlage der Oxfam-Studie sind nach eigenen Angaben eigene Recherchen und ein Bericht des PECO-Instituts, für den Arbeiter bei vier Betrieben interviewt wurden. (dpa)