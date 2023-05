Speckgürtel bevorzugt Ein Großteil der Deutschen kann sich ein Landleben vorstellen

Das Leben auf dem Lande könnte mit dem neuen Deutschlandticket für 49 Euro im Monat noch attraktiver werden. „Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, dort zu wohnen, wo sie gerne wohnen möchten“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am 1. Mai. Tatsächlich erwägt ein Großteil der Deutschen einen Umzug auf Land.

Berlin lag 2021 mit 425.051 einpendelnden Personen nach München, Frankfurt am Main und Hamburg laut Statistikamt Berlin-Brandenburg deutschlandweit auf Rang vier.

Ursächlich dürfte allerdings weniger das preisgünstige Nahverkehrsticket sein als vielmehr der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Großstädten und ein Zug in den ländlichen Raum seit Beginn der Corona-Pandemie.

Immobilienpreise im Berliner Umland (Stand Mai 2021). © Rita Böttcher/Tagesspiegel

57 Prozent der in einer repräsentativen Studie Befragten haben bereits darüber nachgedacht, aus der Stadt „aufs Land“ oder in eine ländlichere Region zu ziehen.

Der Wunsch ist bei Männern (62 Prozent) deutlich ausgeprägter als bei Frauen (53 Prozent). In der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren ist der Anteil derer, die aufs Land ziehen möchten, mit 65 Prozent am größten. Dies ergab eine aktuelle Umfrage von Innofact im Auftrag von der Anzeigenplattform ImmoScout24.

Wohnen im Grünen europaweit gefragt

Diese Tendenz ist europaweit zu beobachten. Einer von fünf Europäern (20,5 Prozent) möchte seine aktuelle Wohnsituation ändern und lieber von der Stadt aufs Land. Dies ergab eine Europa-Studie, die von Remax Germany in Auftrag gegeben und im März veröffentlicht wurde. Das Maklernetzwerk hatte die Befragung in 22 europäischen Ländern unter 16.000 Personen verschiedenen Geschlechts (männlich, weiblich, divers) zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt.

Da die Speckgürtel das Beste aus beiden Welten vereinen, könnten Stadtrandgebiete laut Remax Germany in den nächsten Jahren ebenfalls weiterhin zu den Gewinnern auf dem Immobilienmarkt zählen. Paris zum Beispiel verliert seit 2012 kontinuierlich Einwohner in Umland. 2021 schrumpfte die Einwohnerzahl laut der französischen Statistikbehörde Insee (Institut national de la statistique et des études économique) um 7800 auf 2.139.000.

Für den Umzug aufs Land spricht für zwei Drittel der Befragten der Zugewinn an Ruhe, heißt es in der ImmoScout24-Studie. Für knapp zwei Drittel (64 Prozent) ist die Nähe zur Natur und für 61 Prozent die Möglichkeit einen Garten zu haben ansprechend. Darüber hinaus spielen die günstigeren Wohnkosten bei jedem zweiten eine wichtige Rolle bei der Abwägung.