Tagesspiegel-Porträts als Buch Über mutige Wirtschaftsfrauen, ihre Rückschläge und was sie antreibt

Nicht nur Stammleserinnen könnte es beizeiten aufgefallen sein: Seit mehr als zwei Jahren berichtet der Tagesspiegel ausführlich über besonders erfolgreiche „Frauen aus der Berliner Wirtschaft“. Folgen dieser Serie erschienen nicht regelmäßig, aber doch ständig.

Die Serie im Tagesspiegel sollte nicht als „Mission“ verstanden werden

Die Unterscheidung ist hier wichtig, denn die Redaktion hatte sich bewusst dagegen entschieden, jeweils zu einem verlässlichen Datum einen Beitrag zu diesem Thema zu bringen. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, es gehe um eine Kampagne oder gar eine Mission. Wir wollten nur schreiben, wenn auch uns mal wieder besonders klar wird, was vielen offenbar nicht bewusst ist: Dass es oft Frauen sind, die die Wirtschaft dieser Stadt so groß und besonders erfolgreich machen.

„Big in Berlin - Die Geschichten von 20 erfolgreichen Frauen aus der Wirtschaft: Ihr Mut, ihre Rückschläge und was sie antreibt“ heißt konsequenterweise das Buch, das jetzt herausgekommen ist. Es enthält 20 ausgewählte Geschichten von Tagesspiegel-Redakteurin Tanja Buntrock, der stellvertretenden Leiterin der Abteilung „Berliner Wirtschaft“.

Tanja Buntrock, Autorin „Big in Berlin“. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Sobald sie im Rahmen ihrer alltäglichen Arbeit einer Frau begegnete, die sie faszinierte, nahm sie sich Zeit, um nicht nur über das Geschäftsmodell oder die Management-Strategie zu sprechen - sondern auch über den Menschen selbst.

Tanja Buntrock, 46, die viele Jahre als Tagesspiegel-Polizeireporterin in einem von Männern dominierten Umfeld gearbeitet hat, weiß aus journalistischer Erfahrung: Erfolge erzählen natürlich viel über Personen, die Rückschläge aber oft noch mehr. Sie traf Frauen, die bereit waren, sich auch unangenehmen und persönlichen Fragen zu stellen und zu beschreiben, was sie auch nach Rückschlägen immer wieder antreibt und zum Erfolg geführt hat.

Ob Firmengründerin, Verbandschefin oder Top-Managerin in einem etablierten Konzern: Es geht in den 20 Porträts allenfalls am Rande über klassische Themen der Emanzipation in einer Wirtschaftswelt, deren Regeln bis heute oft von Männern bestimmt werden. Diese Frauen und ihre Ideen stehen für sich selbst und sind Vorbilder - auch für Männer! „Dieses Buch ist ein wahres Mutmacher-Buch! Es ermuntert mehr denn je – insbesondere in so turbulenten Zeiten wie den jetzigen -, den eigenen Weg zu gehen, an sich zu glauben und seine Talente zu leben“, sagt Tanja Buntrock.

Viele Porträtgeschichten im Band sind - anders als bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Tagesspiegel - illustriert von Andrea Ventura, bekannt aus „New York Times“, „Vogue“ und „Zeit Magazin“. Im Porträt sind unter anderem Manja Schreiner, die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg, Leila Hamid, Chefin der Filmfirma X Verleih AG, Managerin und Autorin Tijen Onaran - sowie 17 weitere spannende Frauen.

Die Porträts aus der ursprünglichen Tagesspiegel-Serie sind aktualisiert und bieten allen Leserinnen und Lesern einen Mehrwert: Sie sind angereichert mit persönlichen Erfolgstipps der Frauen und praktischen Hinweisen.

Das Vorwort hat Medienunternehmerin Lana Wittig verfasst, im Ehrenamt Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin. Sie schildert dort wie sie als damals 16-Jährige, aufgewachsen in Tegel-Süd, einen frustrierenden Termin bei der Berufsberatung erlebte. Dann aber alles anders kam.

„Big in Berlin“ von Tanja Buntrock hilft ein wenig beim Lösen des Rätsels, das auch Wirtschaftsförderer anderer Metropolen zwischen Hamburg und München zunehmend intensiv beschäftigt: Wie konnte aus diesem „armen, aber sexy“ Berlin ein auch wirtschaftlich so erfolgreicher Standort werden? Ein Grund könnte sein, dass Frauen in Führung hier etwas weniger besonders sind als in anderen Regionen. Der Tagesspiegel wird jedenfalls über dieses Erfolgsrezept weiter berichten.

„Big in Berlin. Die Geschichten von 20 erfolgreichen Frauen aus der Wirtschaft. Ihr Mut, ihre Rückschläge und was sie antreibt.“ Hardcover, circa 100 Seiten Preis im Buchhandel: 22,50 Euro Erscheinungsdatum: 24. Oktober 2022 Erhältlich im Tagesspiegel-Shop, im Buchhandel, unter books-on-mars.de. ISBN: 978-3-00-073371-0

