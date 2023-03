Thai-Filme, Special Olympics und Beachvolleyball Wie das Humboldt Forum mehr Besucher locken will

Wie man mehr Menschen in das seit eineinhalb Jahren eröffnete Humboldt Forum ziehen kann, dazu hat Generalintendant Hartmut Dorgerloh mehrere, teils ausgefallene Ideen. Wie er am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz im Hotel Grand Hyatt erklärte, müsse das Haus zunächst einmal mehr in die Außenwerbung gehen. Es brauche Banner und Fahnen am Gebäude, denn „Leute gehen am Humboldt Forum vorbei und wissen gar nicht, was das ist.“

Darüber hinaus verwies Dorgerloh auf ein Pop-Up-Kino im Schlüterhof. Dort wolle man Filme zeigen, „die in anderen Ländern Kassenschlager sind, aber nicht bei uns – zum Beispiel aus Thailand.“ Er stellte in Aussicht, dass dann Interessierte aus ganz Deutschland nach Berlin kommen würden, um einen Film im Original zu sehen. Auch barrierefreie Screenings der Special Olympics seien derzeit in Planung. Ob jedoch auch Bollywood-Filme gezeigt werden können, das sei noch unklar. „Die sind nämlich echt teuer.“

Auch Sportveranstaltungen schließt Dorgerloh nicht aus. „Vielleicht werden wir auch mal Beachvolleyball auf der Schlossterrasse ausprobieren“, sagte er im Anschluss an die Konferenz dem Tagesspiegel. Während der Podiumsdiskussion betonte er, eine Evaluierung publikumswirksamer Maßnahmen brauche Zeit: „Wir werden mal sehen, wie das läuft und was da läuft.“ Immerhin breche nun ja das erste Jahr an, in dem tatsächlich alle Flächen des ehemaligen Stadtschlosses eröffnet sind.

Im vergangenen Jahr zählte das Humboldt Forum nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Besucher. Etwa 40 Prozent der Gäste kamen aus Berlin, 60 Prozent von außerhalb, davon 18 Prozent aus dem Ausland.

