Urlaub wie früher Erste Tourismusmesse in Berlin nach Corona

Am Stand der Arbeitsagentur kann man sich schminken lassen. Stylistinnen pinseln Lipgloss auf Münder und Rouge auf Wangen, sie bürsten Haare und binden Zöpfe. Danach macht eine Fotografin Bilder. Bewerbungsfotos, die man anschließend auf einem USB-Stick mit nach Hause nehmen kann. Der Andrang ist groß: Valentina Lanser, 27, holt gerade ihre Fotos ab. Sie studiert Gesundheitsmanagement im Tourismus und will sich bald einen Job suchen. Am liebsten als Rezeptionistin in einem Spa-Bereich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden