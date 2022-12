Vegan-Hauptstadt Berlin Milchalternativen werden immer beliebter

Berliner mögen Milchersatzprodukte wie Hafer- oder Sojadrinks. Das ist ein Ergebnis einer Auswertung des Lieferdienstes Flink, für die interne Daten von 2022 herangezogen wurden. Flink ist ein Online-Supermarkt, der Lebensmittel und Hygieneprodukte in kurzer Zeit per Fahrradkurier liefert.

Die Berlin entfielen demnach 59 Prozent der Bestellungen in der Kategorie „Milch und Milchalternativen“ auf rein pflanzliche Produkte. Das ist mehr als in allen anderen Städten, in denen Flink ausliefert. Besonders hoch war die Quote im Ortsteil Prenzlauer Berg mit 63 Prozent. Im Städtevergleich folgte auf Berlin die Hansestadt Hamburg, wo die Kundschaft bei 51 Prozent der Bestellungen die vegane Variante bevorzugte.

Im europäischen Vergleich ist der Anteil der Milchersatzprodukte laut Flink in Deutschland hoch. Kund:innen in Frankreich zum Beispiel kauften hauptsächlich Kuhmilch. Nur bei 15 Prozent der Bestellungen wurde dort eine vegane Variante gewählt. Flink liefert in Berlin vor allem innerhalb des S-Bahnrings, außerdem in Wittenau, Marienfelde und Köpenick.

