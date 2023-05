Vier-Tage-Woche als Mogelpackung Am Ende trotzdem 40 Stunden auf der Stechuhr

An Freitagen steht Nico Völckert oft im Supermarkt. Er kauft für sich und seine Frau ein, weil sie dann keine Zeit hat, er aber schon. Denn Völckert arbeitet nur an vier Tagen in der Woche. Seine Firma, die GTB Gruppe, ein Betrieb für Gebäudetechnik, hat das Modell vor fünf Jahren eingeführt.